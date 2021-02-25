Bakan Karaismailoğlu, Iraklı mevkidaşı Nasser Bandar ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Bandar ve heyeti ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü işbirlikleri kurmayı amaçladıklarını belirten Karaismailoğlu, Türkiye-Irak arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmasının da öncelikleri olduğunu aktardı.

“Irak halkının refahını ve yaşam kalitesini arttıracak projeleri birlikte gerçekleştirmek istiyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, salgın gibi küresel krizlerin etkilerinin ancak komşular arası yapılan dayanışma ve iş birliği ile azaltılabileceğini belirterek; Irak'ın altyapı geliştirme hamlesinde güçlü iş birlikleri kurmayı amaçladıklarının altını çizdi. Karaismailoğlu şunları kaydetti:

“Bu süreçte hem kamu sektörü olarak hem de özel sektör paydaşlarımızla Irak'taki muhataplarımızla bir araya gelerek Irak halkının refahını ve yaşam kalitesini arttıracak projeleri birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün Iraklı mevkidaşım ile bu bağlamda ulaştırma ilişkilerimizi etraflıca ele alacağız. Ulaştırmanın alt sektörleri itibariyle karayolu, demiryolu ve sivil havacılık alanlarında önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımları tartışacağız.”

“İki ülke arasında doğrudan demiryolu bağlantısı kurulması önceliğimiz”

Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasında yeni bir kara sınır kapısı açılmasının ve doğrudan demiryolu bağlantısı kurulmasının öncelikleri olduğunun altını çizerek bu çerçevede mevkidaşı Bandar ile görüş alışverişinde bulunacaklarını vurguladı. Karaismailoğlu, “Bugünkü toplantımızda sadece ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ilişkilerini değil, bölgemizdeki ulaştırma ağını da olumlu yönde etkileyecek somut adımları belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca konuk Bakan Nasser Bandar'ın ülkedeki mega prestij projelerinden Avrasya Tüneli, Marmaray ve Çanakkale Köprüsüne de saha ziyaretlerinde bulunacaklarını da bildirdi.

Irak Ulaştırma Bakanı Nasser Bandar ise Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini belirterek, “Demiryolu, havayolu alanlarında önemli çalışmalar yapacağız. Demiryolu çalışmalarımız halihazırda devam ediyor. En kısa zamanda iki ülke arasında transit yolu açılması da en büyük temennimiz” açıklamasında bulundu.

Mustafa Cenik