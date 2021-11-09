Bakan Karaismailoğlu: “İş yok ortada, laf çok”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Sincan ilçesine ziyarette bulundu. Sincan'a yaptığı ziyaret çerçevesinde Sincan esnafını, Sincan Belediye Başkanı'nı ve AK Parti Sincan İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'da eşlik etti.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti hükumetin 19 yıldır Türkiye'ye birçok proje kazandırdığını ve kazandırmaya da devam ettiğini belirterek, “Biz projelerin derdi tasasıyla uğraşırken bir taraftan da savunmasını yapıyoruz birilerine karşı. Bu projeler yüzyıllar boyu ülkemize hizmet edecek. Biz bu kadar canla başla çalışırken, başkaları bir taraftan da laf üretiyorlar. İş yok ortada, laf çok. Biz onlara aldırmadan vatanımıza milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Düşmanlık edenleri milletimiz affetmeyecektir”

Her türlü yapıcı eleştiriye açık olduklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Vatanımıza milletimize hizmet yolunda, bizim hizmetimizi arttıracak bütün eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ama vatanımıza, milletimize hizmetimize, yatırımlarımıza düşmanlık edenleri milletimiz affetmeyecektir. Aynı geçtiğimiz Cuma günü Bingöl'de olanlar gibi.

Toprak şehitlerin kanı üzerinde yükselmiştir. Şehitlerimize değil ama demeyi, küfreden ve sahip çıkan Genel Başkanlara, halkımız en yakın seçimde cevabını güçlü bir şekilde sandıklardan verecektir” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan