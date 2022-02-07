Bakan Karaismailoğlu: 'İstanbul-İzmir Otoyolu üretim sektöründe GSYİH'ye 8,5 milyar lira katkı sundu'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaparak otoyolun binlerce kişiye istihdam sağladığını ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağladığını duyurdu. Bakan Adil Karaismailoğlu, güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldığına dikkati çekerek, “İstanbul-İzmir Otoyolu, üretim sektöründe GSYİH'ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yap-İşlet-Devret finansman modeliyle hayata geçirilen projenin, 384 kilometresinin otoyol, 42 kilometresinin bağlantı yolu olmak üzere toplamda 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını kaydetti.

İstanbul-İzmir O-5 Otoyolu'nda ayrıca 2 bin 907 metre uzunluğunda Osmangazi Köprüsü bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, ikisi çelikten yapılan toplamda 21 bin 571 metrelik 38 viyadük, 6 bin 445 metrelik 3 tünel, 179 köprü, 715 hidrolik kutu menfez, 291 alt geçit kutu menfez, 22 kavşak, 18 servis alanı, 4 bakım işletme merkezi, ana kontrol merkezi ve 21 gişe alanı bulunduğunu ifade etti.

Projenin önemli bir düzlemde olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Nüfusun yoğun bir bölümünün yaşadığı İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir illerinin yer aldığı ve Türkiye'nin dünyaya açılan önemli ihracat kapılarından olan bölgedeki proje ile yerel kalkınmaya da yarar sağlandı. Proje bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırırken, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulundu. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahı boyunca bulunan dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personel istihdam edildi” değerlendirmesinde bulundu.

Güzergah üzerindeki tesis sayısı arttı

İstanbul-İzmir Otoyolu ile şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, proje sayesinde bölgedeki illerin kapasitelerinin üzerine çıktığını, yeni yatırımların da önünün açıldığını ifade etti. “Proje sonrasında güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı” diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı da arttı. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe GSYİH'ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor.”

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde genişleme

Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan tarım sektöründe de proje sonrasında gelişmeler yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, bölgenin uygun coğrafi koşulları ve iklimsel özellikleri sayesinde tarımsal faaliyetlerin her koluna yer verildiği, tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artışı sağlandığına dikkati çekti. Karaismailoğlu, “Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş - Huzeyfe Tarık Yaman