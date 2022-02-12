Bakan Karaismailoğlu: 'Muhalefet ile mahkemede hesaplaşacağız'

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program için Bursa'ya geldi. Bursa Emek - Yüksek Hızlı Tren Gar - Şehir Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren projesi için Mudanya yolundaki hızlı tren üst yapı şantiyesinde saha incelemelerinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bir basın açıklaması yaptı.

Bursa, Türkiye'nin gelişiminde her dönem kilit rol üstlenen şehirlerden olduğunu belirten Karaismailoğlu, "AK Parti hükümetleriyle hayata geçirilen önemli yatırımlarla da bu pozisyonunu daha da etkin hâle getirmiştir. Bu nedenle Bursa'nın ulaşım ağını kuvvetlendirecek her projenin öneminin farkındayız. 13 milyarı 'Yap İşlet Devret ' kapsamında olmak üzere Bursa'ya son 20 yılda sadece ulaşım ve iletişim alanında yaptığımız yatırım miktarı yaklaşık 29,5 milyar liradır. Bursa'nın 2003'te 194 kilometre bölünmüş yolu vardı. 600 kilometreye ulaştırdık. Karayolu, Bursa ulaşım altyapısının sadece bir ayağı. Bursa yıllarca demiryolundan yoksun bırakıldı. Biz ise halka hizmet Hak'ka hizmet düsturuyla, milletimize hizmet etme aşkımızla Balıkesir-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı İnşaatı ile Bursa'yı demiryolu ağına entegre ediyoruz" dedi.

18 tünel, 4 demiryolu köprüsü, 3 viyadük ve 24 köprü inşa edilecek

"Mudanya Bulvarı'ndaki hızlı tren şantiyesindeyiz. Ağustos 2020'de eksik olan kısımlarının da ihalesini yaptığımız projemizin yeni inşaatına da 4 ay önce başladık" diyen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Böylece hızlı tren hattımızın tüm kesimlerinde tam kadro çalışmalar tüm hızıyla yoluna girmiş oldu. Hızlı tren hattı Gürsu, Yenişehir güzergâhını takip ederek Osmaneli mevkiinde yapılacak müselles hat ile Ankara-İstanbul HT hattına bağlanarak güzel Bursa'mız da hızlı tren (HT) ağına dâhil olacak. Aynı zamanda Bursa'nın batısında TEKNOSAB, Karacabey istasyonlarından geçerek Balıkesir'e ulaşacak böylece Bursa Balıkesir arasında da demiryolu bağlantısı hizmete alınacak. Projemizde yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı beraber yapılacak. 20 bin 706 metre uzunluğunda 18 adet tünel, 545 metre uzunluğunda 4 adet demiryolu köprüsü, 2 bin 445 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ve 5 bin 495 metre uzunluğunda 24 adet köprü inşa ediyoruz. Toplam 7 istasyon ve 201 kilometre uzunluğundaki hattımız tamamlandığında Bursa demiryolu ağına entegre olacak" diye konuştu.

"Projeyi iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz"

Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının bakanlık tarafından yapılmakta olan metronun entegre edilmesi sayesinde Bursalıların hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunacaklarının altını çizen Karaismailoğlu, "Projemizi önümüzdeki iki yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hızlı tren projemiz tamamlandığında 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda; zamandan 4,3 milyar lira, karayolu bakım ve işletmesinden 585 Milyon lira, hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 10,5 milyar lira olmak üzere hızlı tren hattının tamamlanmasıyla toplam ekonomik tasarruf 15,4 milyar lira olacak. Hem ulaştırmadaki hem de haberleşmedeki tüm süreçlerde dijitalleşme atağı başlatarak, her anlamda dünyayla senkronize hâle geldik. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri hayata geçirerek Bursa'mızı da içine alan Marmara Ringini oluşturduk.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki Osmangazi Köprüsü de bu dev eserlerimizden biriydi. Köprümüz ve otoyolumuz; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir'i içeren bölgeye hizmet veriyor. Yani, nüfusumuzun en yoğun olduğu, dünyaya açılan önemli ihracat kapılarından olan bölgeyi daha da canlandırıyor. İnsanımızın, milletimizin refahını artırıyor. Gururla ifade ediyorum; projemiz, ekonomiye değer kattı. Yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine büyük katkı sağladı. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergâhındaki tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personel, bu projemiz sayesinde istihdam edildi" ifadelerini kullandı.

İstanbul - İzmir otoyolunun faydalarını anlattı

İstanbul-İzmir otoyolunun hizmete girmesinden sonra bu güzergâh üzerinde , 306 yeni işletme belgeli tesis açıldığı belirten Bakan Karaismailoğlu, "31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin de yatak eklenen işletmeler, böylece daha uzun birturizm sezonu geçirdiler. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü.

Proje, üretim sektöründe GSYİH'ye 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergâhı üzerinde 8 yeni OSB konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor. İklim koşullarıyla, coğrafyasıyla tarıma elverişli bu bölgemizde; 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandı. Hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldü. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor" şeklinde konuştu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden de söz eden Karaismailoğlu "Üretimin, istihdamın, kalkınmanın, iletişimin altyapısını da milletimize ulaştırılmasını da bizler sağlıyoruz. Sırada 1915 Çanakkale Köprüsü var. 1915 Çanakkale köprümüzü günler sonra hizmete alacağız. Köprümüz sayesinde bölgemiz yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası hâline gelecek" dedi.

"Emek - Şehir Hastanesi Metro hattı 2023 içinde tamamlanacak"

"Bursa Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı projemiz de Bursa açısından yapımı devam eden en önemli projelerimizden biridir. Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapımı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokol ile Bakanlığımızca devralındı" diyerek sözlerini sürdüren Karaismailoğlu, "Toplam 4 istasyon ve 6 kilometre uzunluğunda olan Emek-Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Metro hattımız, tamamlandığında Bursa'daki raylı sistem uzunluğu 46,7 kilometrede 52,7 kilometreye ulaşacak. İşletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarı'nı kat ederek, en önemli duraklar olan HT Garına ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak. Böylelikle Bursalı vatandaşlarımızın hastaneye erişimini de kolaylaştıracağız. Metro hattımız Günlük 300 bin yolcuya hizmet verecek. Az önce bahsettiğim yapımı yine Bakanlığımızca devam eden Bursa-Yenişehir-Osmaneli HT hattı ile metronun entegre edilmesi projemiz kapsamında 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklanma tesisi de inşa edilecek. Bu yeni tesis, Bursa'nın tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecek. Hattın inşaatı aç-kapa yöntemiyle yapılacak ve bittiğinde; caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacak. 2023 yılı içinde tamamlamayı hedeflediğimiz metro hattımız faaliyete geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlara sahip olacağız" dedi.

2023-2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksiyonda sağlanacak kardan bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu, "Zamandan 797 milyon dolar, karayolu bakım ve işletmesinden 58 Milyon dolar, Önlenecek kazalardan 1,5 milyon dolar, Hava kirliliği, iklim değişikliği, gürültü, doğa ve yeşil arazi maliyeti, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi dışsal faydalardan 16 milyon dolar, olmak üzere metro hattının 27 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 871.47 milyon dolar olacak" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu eleştirisi

Raylı sistemler, özellikle büyük şehirlerdeki trafik sorununu ortadan kaldırmada en etkili ve en çevreci yollardan biri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "20 yılda Türkiye'nin raylı sistem altyapısında milletimize sağladığımız konforu ve güveni her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak, heykelden öte projeleri olmayan, her fırsatta Türkiye'yi yabancılara şikâyet edenler dar zihniyetler Bursa'daki çalışmalarımıza da kara leke sürmeye kalktılar. Arkamda gördüğünüz ekranlarda hem hızlı tren hattımızın Yenişehir tünel şantiyesinden hem de Emek HT-Şehir Hastanesi hafif raylı sistem hattımızın metro şantiyesinden anlık görüntüler izliyorsunuz. Görüldüğü üzere bizler işimizde gücümüzdeyiz. Ancak, ana muhalefet partisi genel başkanı ve partisinin milletvekilleri tarafından Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalan ile muhatap olduk. Aklı sıra milletimizi yalanları ile kaldıracaklarını sandılar. Yok öyle çamur at izi kalsın. Bizler kendilerine gereken cevapları verdik. Mahkemede de hesaplaşacağız. Tamamen gerçekdışı ve iftira niteliğindeki yalan bilgilerle kendilerini aziz milletimiz önünde rezil etme pahasına talihsiz açıklamalar yaptılar. Bizler işin doğrusunu herkesin anlayacağı dilde anlattık" ifadelerini kullandı.

"Yani, 106 kilometrelik ilk İhale 201 kilometreye çıktı. Üstelik iki ihale arasında 29 aylık süre farkı var. 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da projeye ilave edildi. Bizim veremeyecek hiçbir hesabımız yoktur" diyerek eleştirilerini sürdüren Karaismailoğlu, "Araştırmadan bir yalanın üzerine atlarsanız bu şekilde milleti de kendinize güldürürsünüz. Ülkemizin hayrına her işe karşı duran yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi yargıda ve aziz milletimizin vicdanında da mahkum olacaktır. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor. İki zihniyet arasındaki farkı da gayet iyi anlıyor. Bir yanda halkımızdan aldığımız destek ve iradeyi Türkiye'yi emin adımlarla 2023, 2050 ve 2071 e taşıyan, hedeflerine ulaştıracak projeler üreten bizler, yani AK Parti kadroları diğer tarafta, bu başarılı projelere imza atanları ve yatırımcıları tehdit edenler, iftira atanlar; yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, asla başarıya ulaşamayacaklar" dedi.

Bursa'nın önündeki bütün ufak tefek taşları temizlediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu taşları Bursa'nın bölünmüş yollarının, yüksek hızlı demiryolunun ve metro hattının temeline katıyoruz. Yapım aşamasındaki istihdam da dâhil olmak üzere her bir yatırımımız, tamamlanıp hizmete açıldığında birçok sektör ile birlikte, bölge ve ülke ekonomisine canlılık katıyor. Herkesin gıpta ile baktığı projeleri kamu ve özel sektör iş birliği ile bir bir hayata geçiriyoruz. İnsana, çevreye ve tarihe duyarlı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleriyle, bölgesel ve küresel bütünleşme odaklı bir ulaşım ve iletişim altyapısı tesis etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlarla Bursa'nın gücünü ve etkinliğini çok daha artıracak, Türkiye'nin geleceğine yaptığı benzersiz katkılara yenilerini ekleyecektir. Çünkü Bursa bir üretim, ihracat, inovasyon, kültür, spor, gastronumi, tekstil şehridir. Bu düşüncelerle programımıza katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Tüm projelerimizde yer alan yüklenici firma ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu daha sonra TEKNOSAB'ı ziyaret etti.

Samet Doğru - Ali Kamur

