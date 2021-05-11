Bakan Karaismailoğlu: 'Rize İkizdere'de oynanan oyun sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'nin İyidere ilçesinde yapımına başlanan İyidere Lojistik Merkezi'nin deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere-Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini belirterek “Dün 3. köprüye, İstanbul Havalimanı'na, Şehir Hastaneleri'ne karşı çıkanlar, bugün Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Rize-İkizdere'de oynanan oyun, sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile def edilecektir” dedi.

Rize şehir merkezindeki incelemelerin ardından İyidere ilçesine gelerek Lojistik Limanı inşaat sahasında incelemelerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğu Karadeniz'in milli gelirden alacağı payı yükseltecek, bölgenin ekonomisini canlandıracak, binlerce insana iş sahası açılmasına vesile olacak Rize İyidere Lojistik Limanı'nın inşasını sürdürdüklerini belirten Bakan Adil Karaismailoğlu “Devam eden yatırımlarımızla, yakın gelecekte Rizemiz, tarımı, turizmi ve endüstrisinin yanı sıra enerji ve ticaret alanında gelişerek daha bereketli yarınlara erişecektir. Karadeniz Havzası'nın en önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olacaktır. Rize'de yapmakta olduğumuz önemli bir denizyolu yatırımı da kuşkusuz, İyidere Lojistik Liman Projesi'dir. Geçtiğimiz yıl başladığımız projemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Bölgesel ticaretin can damarı olacak”

Limanın hizmete girmesiyle birlikte yılda 3 milyon ton genel kargo ile birlikte, 8 milyon ton dökme yük ve 100 TEU konteyner ve 100 bin araç Ro-Ro kapasiteli olarak bölgesel ticaretin can damarı olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu “Yıllık 13 milyon ton kapasiteli Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisi 192 milyon dolar, üretime katkısı, 428 milyon dolardan fazla olacaktır. Yani ilk yıllardan itibaren yatırımımızın geri dönüşünü kat be kat almış olacağız. Bu proje aynı zamanda bin kişiye doğrudan, 34 farklı sektörde 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkânı sağlayacaktır. Proje ile Rize'miz, Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üs olurken, limanımız hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sunacaktır” şeklinde konuştu.

“İkizdere-Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayılmakta ve bir algı operasyonu düzenlenmektedir”

İyidere Lojistik Merkezi'nin ihtiyacı olan deniz dolgu taş ihtiyacının karşılanacağı İkizdere Cevizlik Taşocağı ile ilgili son dönemde yalan yanlış dedikodular yayıldığını ve bir algı operasyonu düzenlendiğini belirten Karaismailoğlu “Zaten, insanımızın hayatına iyilik, güzellik, bereket getirecek, milletimizin hayrına olacak bütün projelere, bu cenahlar tarafından karşı çıkılmıştır. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş, köprüler, tüneller, ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız halkımızı Türkiye'nin her yerinden dünyaya ulaştıran havalimanlarımız, çöle dönmüş doğu ve güney doğu illerimize gürül gürül su götüren barajlarımız zamanında hep bir dirençle karşılanmıştır. Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan bu grupların önce Bütün illerimizde şehirlerimizin en kıymetli alanlarını dönüştürdüğümüz millet bahçelerine bir baksınlar. Elbette, yaptığımız her projede hem ekonomik getiriler hem çevresel kazanımlar hem de sosyal katkılar hesaplanmakta ve tartılmaktadır. Tüm bu unsurların dengesi gözetilmekte, her projeden sonra istemeden etkilenen bir ağaç varsa yerine yüzlercesi dikilmektedir” bilgisini paylaştı.

“İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi Cevizlik'te bulundu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cevizlik Taş Ocağı ile ilgili teknik bilgiler de paylaştığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rize İyidere Lojistik Liman yapımında deniz dolgusu için, bütün projelerimizde olduğu gibi burada da öncelikli olarak mevcut taş ocaklarının kullanılması önceliğimizdir. İhtiyaç duyulan deniz suyuna dayanıklı taş rezervi konusunda mevcut taş ocakları da dahil tam 10 yerden numuneler alınmış, uygun taşın burada olduğu bilimsel ve tarafsız kurullar tarafından tespit edilmiştir. Cevizlik Taş Ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu hazırlanarak Rize Valiliğince onaylanmıştır. Çevre etkileri, sürekli olarak kontrol edilecektir. Ocak sahasında açık işletme yöntemleri kontrollü şekilde uygulanacak, ocak içerisinde kesinlikle kırma-eleme tesisi kurulmayacaktır. Ocakta yapılacak faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak sarsıntı ve gürültü değerleri, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler sınırlarında kalacaktır. Çalışmalar halkımızı rahatsız edecek boyutlara katiyen ulaşmayacaktır. Sarsıntı ve gürültü ölçümleri bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar ve akademisyenler tarafından kontrol altında tutulacaktır. Ocağımız Cevizlik köyüne kuşbakışı 1800 m, Gürdere köyüne 2500 m uzaklıktadır. Yani yerleşim alanlarına bir hayli uzak mesafede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecektir. Maden İşleri Genel Müdürlüğünün meri mevzuatı çevresinde; ocak sahasında üretime aşlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak olup, üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. sadece 13,5 hektarlık ÇED alanında taş ocağı faaliyeti sürdürülecektir. Taş kırma faaliyetleri bitiminden sonra taş ocağı bölgesi bitkisel toprakla doldurulacak, tarımsal, bitkisel verimlilik aynı kalacaktır. mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır. Bu taş ocağı 70 yıl değil, sadece 2 yıl süre ile işletilecektir. Ocaktan sadece ve sadece liman için taş çıkarılacaktır. Taş ocağı çalışmalarında 3 şiddetinde deprem etkisi oluşacağı kesinlikle yalan ve yanlıştır. Hazineye ait Ocak çalışma sahasında tarla yoktur, kesinlikle tarlalara dokunulmayacaktır. Taş ocağı için iki ruhsat verildiği bilgisi kesinlikle yanlıştır. Sadece tek ruhsatlı bir çalışma söz konusudur. 100 bin ağaç kesilecek yönündeki ifadeler tamamiyle gerçek dışıdır. Her projenin planlanmasında doğaya olan hassasiyetimiz nedeniyle en ince ayrıntıya kadar işimizi planlıyoruz. Örneğin Rize'ye tekrar gelen Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün teknik ekibi, bölgeye alternatif bir ocak olup olmadığını tekrar araştırmış ve başka uygun bir ocak olmadığını tutanak altına almıştır. Yani Rize'yi önümüzdeki on yıllarda kat be kat zenginleştirecek İyidere Lojistik Liman inşaatımızın ihtiyacı olan taş niteliğini sadece bu noktadan karşılayabiliyoruz. Yaptığımız bütün projeler devlet aklıyla düşünülen, gelecek yüzyılımızı planlayan, evlatlarımızın bizden iyi yaşaması için yapılan işlerdir.”

“Projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir”

Türkiye dünyanın en önemli ticaret yollarının kavşak noktasında bulunduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu “Bu nedenle tarihi fırsatlarla karşı karşıyayız. Bu fırsatları aşa, işe, üretime dönüştürmek üzere son derece kapsamlı bir Lojistik Master Planı yaptık. Bu plan doğrultusunda yaptığımız tüm projelerimiz ulaşımın her modunda dünyanın ticari koridorlarında oyun kurucu ülke olmak içindir. Projelerimiz ; Yapımları sırasında 2 yıl minimum düzeyde sıkıntı verebilir fakat projelerimiz en az 200 yıl ülkemize hizmet edecektir. İngiltere'den Çin'e ulaşan Orta Koridor'un hâkimi olmuş bir ülke olarak yatırım yapmak ve ulaşımın her modunda jeopolitik imkanlarımızı ekonomik kazanımlara dönüştürmek durumundayız. Diğer taraftan Akdeniz'in ürünlerini Karadeniz'e, Karadeniz'in bereketini Akdeniz'e taşıyacak lojistik altyapımızı kurduk. Limanlarımızla bu büyük resmi başarıya ulaştıracağız. Tamamlamak üzere olduğumuz Filyos limanımız, kabiliyetlerini her geçen gün artırdığımız Trabzon Limanımız ve nihayet iyidere Limanımızla Karadeniz'i kucaklayan kıyılarımız boyunca, dünyanın yeni ticaret gölü Karadeniz'in ticaretine hükmedeceğiz. Elbette bütün bunlar olurken, bizim için doğamızın, toprağımızın da gelecek nesillere olduğu gibi aktarılması çok çok kıymetlidir. Biz devlet olarak bu bilinçle hareket etmekteyiz. Çocuklarımıza en yüksek ekonomik faydayı sunacak işleri yaparken, doğaya da mümkün olan en az müdahaleyle ilerliyoruz. Projelerimizi tamamladığımızda proje alanlarını eskisinden daha zengin bir toprak ve bitki örtüsüyle bırakacağız. Çevizlik Taş Ocağı'ndaki faaliyetler tamamlandıktan sonra, buralarda zarar gören bir ağacın yerine, on ağaç dikeceğiz” dedi.

“Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rize'mizi lojistik üssü yapacağız”

“Yakın zamanda Karadeniz Havzası, petrol, doğalgaz ve daha birçok yeraltı kaynaklarının çıkarıldığı enerji bölgesi olacak” diyen Bakan Karaismailoğlu “2023 yılında tamamlayacağımız Rize İyidere Lojistik Limanı ile de Rizemizi lojistik üssü yapacağız. Karadeniz önümüzdeki on yıllarda Avrasya'nın ticaret gölü olacaktır. Karadeniz'in artan ticari trafiğini ve buradan sağlayacakları kazançları ön gören tüm Karadeniz ülkeleri liman yatırımlarına hız vermiş, hummalı hazırlıklara girişmiştir. Karadeniz'de hakimiyet yarışının kazananı olmak herkesten çok bize yakışacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir”

Bakan Adil Karaismailoğlu, yapılan provakasyonlara dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Dün 3.ncü köprüye, İstanbul Havalimanı'na, Şehir Hastaneleri'ne karşı çıkanlar, bugün burada Rize İkizdereli kardeşlerimizi yalanlarıyla kandırmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız da biz de Rize'nin, Trabzon'un evlatlarıyız. Bu mavinin, bu yeşilin, bu toprağın sevdalısıyız. Karadeniz'in ekmeğiyle, suyuyla büyüdük. Ülkemize ve bölgemize yapacağımız büyük yatırımlara karşı çıkanlara artık ne devletimiz ne halkımız ne gençlerimiz kulak asmıyor. Hem doğayı koruyacağız hem de ülkemizi çağın en ileri altyapısıyla donatacağız. Rize İkizdere'de oynanan oyun ise sadece taş ocağı ve çevre hassasiyeti değil. Sıkıntıları her zaman olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasıdır. Bu provokasyonlar, siz değerli kardeşlerimizin basiret ve feraseti ile defedilecektir. Bölgemize ve ülkemize yapılan büyük yatırımları yaparken dönemsel ve kısmi birtakım sıkıntıları hep birlikte ve elbirliği ile aşacağız. Bizim yapmak istediklerimiz Rize'mizin ve tüm ülkemizin istihdam imkanlarını, ticaretini, ekonomisini geliştirmek. Rize'yi Karadeniz'in lojistik kavşak ve üs bölgesi yapmaktır.”

Bakan Adil Karaismailoğlu daha sonra Trabzon'un Of ilçesine hareket etti.

Ersen Küçük - Ozan Köse

