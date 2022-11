Bakan Karaismailoğlu: 'Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzenlediği TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği “Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu”, “Dijital Türkiye hizmetleri” temasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla başladı. 2 gün sürecek programda finale kalan katılımcılar E-Devlet'e yenilikçi blokzincir çözümleri üretmek ve yeni fikirler geliştirmek için yarışacak. Programın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Uzayda izi olmayanın, dünyada gücünün olmayacağı inancı ile yerli ve milli haberleşme uydumuzu yapıyoruz” dedi.

“Neredeyse her 10 yılda sıçramalara şahit oluyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Dijital çağ adeta ışık hızıyla ilerliyor. Neredeyse her 10 yılda sıçramalara şahit oluyoruz. Sektörün literatürü durmaksızın güncelleniyor, her geçen gün blokzincir, metaverse, NFT, kripto para, dijital ikizler gibi kavramlara yenisi ekleniyor. Bu hızlı değişim üretme, istihdam etme, ticaret yapma ile kültür ve sanat üretme şekillerini de kökten değiştirmekte. Dolayısıyla bankacılık sisteminden lojistik ve tedarik zincirlerine, alışkanlıklarımızda radikal değişim kaçınılmaz bir hal almakta. Ancak bu değişim ölçümleme yöntemlerinin gelişmesine ve böylece işlerimizi çok daha hızlı, verimli, düşük maliyetle ve sağlıklı bir şekilde yürütmemize de imkan sunuyor” dedi.

“Türkiye, dijital dönüşüm alanında, dünyadaki lider ülkeler arasında”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye, AK Parti hükümetlerimizin öncülük ettiği dijital dönüşüm alanında, dünyadaki lider ülkeler arasında. Bu konumumuzu en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, yön veren katma değer oluşturan bir ülkeye dönüştürmeliyiz. Bu husustaki en büyük avantajımız genç ve dinamik nüfusumuzdur, yerli ve milli üretim kabiliyetimizdir. Tam da bu noktada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'mizin bu etkinliği, Ülkemizdeki dijital dönüşümde şeffaflık, takip edilebilirlik ve uygulanabilirlik kapasitesini artırmak açısından oldukça anlamlıdır. Genç yazılımcı kardeşlerimizin bilgi, birikim ve potansiyellerinin bu konuda değerlendirilmesini takdirle ve heyecanla karşılıyoruz” diye konuştu.

"Türkiye artık eski Türkiye değildir" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülke yönetimindeki istikrar, güven ve umut ortamı, ulaşım ve iletişim dahil her alanda devrim niteliğinde adımlara yol açtı. 100 yıla sığacak atılımların 20 yılda gerçekleşmesini mümkün kıldı. Yani hep birlikte tarihi günler yaşamamıza, tarih yazmamıza vesile oldu. Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesini sağlayacak altyapıyı da bu sayede hazırladık. Sadece son birkaç yılda Siber Vatan ve Uzay Vatan'da hangi tarihi adımları attık, kısaca hatırlatmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ‘Milli Uzay Programı' ve ‘e-insan projemizi' ilan etti, TÜRKSAT 5A ve Türksat5B haberleşme uydularımızı aynı yıl uzaya gönderdik, Yerli ve millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın testlerinde önemli aşamaları geçtik. Uydumuzu, Cumhuriyet'imizin 100. yılının son çeyreğinde uzaya gönderiyoruz. 5G haberleşme teknolojilerine geçiş için yoğun bir biçimde çalışıyor, eşzamanlı olarak 6G'nin çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. Dijital ortamdaki haberleşmeye ciddi bir hukuki altyapı hazırladık” ifadelerini kullandı.

“5G bizim için elzem bir konudur”

Bakan Karaismailoğlu, “Siz gençlerin umut ve heyecanlarını, bilim ve teknolojiye yoğunlaştırarak, TEKNOFEST'ler de zirveye taşıdık. Yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'un seri üretime başladık. Yerli milli trenimiz yakında raylarda olacak. Bilgi ve iletişim seferberliği ile özellikle savunma sanayi başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli projelere imza atıyoruz. Bilimsel zeminde değerlendirip, devlet aklı ile planladığımız haberleşme yatırımlarımızı yarını için ihtiyaç duyulan her türlü adımı kamu-özel işbirliği ile hayata geçiriyoruz. İnsan kaynağı yetiştirmek amacıyla da 5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı'nı hayata geçirdik. Gelecekteki projelerimiz için yerli ve milli hassasiyetle hayata geçireceğimiz 5G bizim için elzem bir konudur. 5G teknolojisi aynı zamanda; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecimizi güçlü bir biçimde destekleyecek” dedi.

“Türkiye Yüzyılında Metaverse'ten Blokzincir'e kadar her alanda en üst seviyeye çıkacağız”

Bakan Adil Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, 28 Ekim 2022'de tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı bilimin, dijitalin, iletişimin, üretimin, verimliliğin, kalkınmamın, değerler ve barışın yüzyılı olacak. Bizim yüz yılımız istikrarın, huzurun, haklının, değerlerin, istikbalin ve barışın yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nda Metaverse'ten Blokzincir'e kadar her alanda en üst seviyeye çıkacağız. Ülkemizde insanımızın hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara desteğimizi artarak devam edecektir. Ülkemizle diğer ülkeler arasındaki iletişim; hızlı, sürekli ve daha şeffaf hâle gelecek. Yerli ve millî, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, milli teknoloji hamlemizin desteğiyle, her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası arenada, yolcu, yük, enerji ve bilişimde önemli bir merkeze dönüştürüyoruz. Siber Vatan ve dijital aleme yönelik adımlarımız, bu süreçlerde yerli ve milli yazılım, donanım kullanımı, hedefimize ulaşmamızda kritik başarı faktörlerimizde bir tanesi” dedi.

“Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu, “Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin ulaşım ve iletişim modları için, 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla milli gelirimize 520 milyar dolardan fazla, istihdama 18 milyon katkı, üretim sistemine 1 trilyon 79 milyar dolarlık olumlu etki oluşturduk. 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme eserini planladık böylece ülkemizin üretimine 2, milli gelirine 1 trilyon dolarlık katkı sağlamayı hedefledik. Yalnızca haberleşme altyapımıza; 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2029 yılı sonuna kadar 12,5 milyar doları aşan, 2053'e kadar ise toplam 67 milyar doların üzerinde bir yatırımı planladık. Elektronik haberleşme sektöründe son 20 yılda fiber hat uzunluğunu 88 bin kilometreden, 488 bin kilometreye yükselttik. Sabit geniş bant abone sayımız 18,5 milyona, mobil abone sayımız 88,5 milyona, geniş bant abone sayımız ise 89,5 milyona ulaştı. 2011'de 1 milyon olan makinalar arası iletişim abone sayısı bugün 7,8 milyona çıktı. Yatırımlarımız sayesinde büyüyen elektronik haberleşme sektörü 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre \%32'den fazla büyüme kaydetti. Yine aynı dönemde internet kullanım miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre; sabitte yaklaşık \%13 mobilde de yüzde 22 artış gösterdi. Gururla ifade etmek istiyorum ki ülkemizdeki ulaşım, iletişim ve bilişim hamlelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Haziran sonu itibariyle, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında yapılan sıralamada ilk 20 ülke arasında yer aldık. Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz. BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün açıkladığı, 132 ülkenin yarıştığı küresel inovasyon endeksinde Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'nci sırada yer aldı” şeklinde konuştu.

“Sınır kapılarımızdaki güvenlik kadar, siber kapılarımızdaki güvenliğin de önemli olduğunu görmekteyiz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu gelişmeler, dolayısıyla internette artan kullanıcı sayısıyla birlikte, maalesef kötü niyetli eylemler ve hacklemeler artmakta dijital saldırılar, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü bir düzeyde yapılmaktadır. Sınır kapılarımızdaki güvenlik kadar, siber kapılarımızdaki güvenliğin de önemli olduğunu görmekteyiz. Bu konuda da gerekli ve yeterli tedbirleri vaktinde alıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'muz bünyesinde kurulan ‘Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'nin bu konudaki çalışmalarını tebrik ediyoruz. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri, kurumların ve kritik altyapı sistemlerinin korunmasında 7/24 esasına göre çalışıyorlar. USOM çalışmaları çerçevesinde, 2022 yılı içinde 55 binin üzerinde tespit edilen zararlı bağlantıların erişimi engellenmiştir. Ayrıca, yine bu yıl içinde 12 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ve kuruluşlara yönelik önlemler alınmıştır. Yine bu yılın Ekim ayı başı itibariyle raporlanan siber saldırı sayısı 100 bine yakındır. Tüm bu saldırıları tamamen iç kaynaklarla geliştirdiğimiz yazılımlarla sağlıyoruz. Ülkemizin dijital dönüşümünde e-devlet kapısının da kritik öneminin bilincindeyiz. 922 kurumun 6 bin 650'ye yakın hizmetinin sunulduğu e-devlet kapısı, 61 milyon 160 bini aşkın kayıtlı kullanıcısıyla dev bir hizmettir. Uzayda izi olmayanın, dünyada gücünün olmayacağı inancı ile yerli ve milli haberleşme uydumuzu yapıyoruz. Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu milletin evlatlarının, imkân verildiğinde nasıl TEKNOFEST kuşağı olduğunu yakinen görüyoruz. Bu duygularla, yurdun dört bir yanında bu etkinliğe katılmaya hak kazanan çok değerli takımları şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ömer Karaoğlu - Metin Başar



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.