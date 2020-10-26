Bakan Karaismailoğlu: 'Şuhut karayolunu en kısa zamanda hizmete sunacağız'

Afyonkarahisar'daki temaslarına ve incelemelerine Şuhut ilçesinde karayolu şantiyesiyle devam eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, karayolunu en kısa zamanda hizmete sunacaklarını belirtti. Bakan Karaismailoğlu, “Şuhut karayolu şantiyesinde bulunmaktayız. Bu Şuhut yolu maalesef biraz uzun sürmüş olmasına rağmen inşallah bundan vereceğimiz hız, buraya göstereceğimiz önem dikkatlice, titizlikle takip edeceğiz. Sıkıntıları biran önce bertaraf edip inşallah Afyonkarahisarlıların, Şuhutluların ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Projenin önemini yerine geldikçe daha da anladık. İnşallah bütün ekip olarak buranın en kısa zamanda bitirilip hayata kazandırılması için biran önce atılımlar ve girişimlerde bulunacağız. Ondan kimsenin endişesi olmasın. Yine Afyonkarahisar genelinde karayolu olarak pek çok projemiz var, onlarla ilgili de istişareleri yaptık. İnşallah ödenek boyutunda onları da ayarlayıp en kısa zamanda Afyonkarahisarlıların hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Afyonkarahisar'da demiryolunda da önemli gelişmeler olacak”

Afyonkarahisar'da demiryolu bakımından da önemli gelişmelerin olacağını aktaran Karaismailoğlu, “Yine demiryolu bakımından Afyonkarahisar'da çok önemli gelişmeler olacak önümüzdeki günlerde. Gerek şehir içerisinde raylı sistemle ilgili çalışmalarımız, gerek ülkemizin ve dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi olan Ankara-İzmir hızlı tren hattıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onların da önümüzdeki günlerde arazide ne kadar hızlı bir şekilde ilerlediğini sizler de göreceksiniz” dedi.

“Köşe bucak Anadolu'yu geziyoruz”

Vatandaşların yaşam koşullarının yükseltilmesi için köşe bucak Anadolu'yu gezdiklerini belirten Karaismailoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüzdeki günlerde 18 yılda karayollarında nasıl bir atılım yaptıysak, yine demiryollarında nasıl atılım yaptıysak üzerlerine katarak daha büyük atılımlar yapacağız. Bütün derdimiz vatandaşın memnun olması, yaşam koşullarının, yaşam standartlarının yükseltilmesi. Onun için buradayız, onun için köşe bucak Anadolu'yu geziyoruz.”

Hayati Kanat - Recep Dikici

