Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da oyunu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinde oyunu kullanmak için Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde bulunan Borsa İstanbul Orta Okulu'nda geldi. 2045 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Karaismailoğlu, yoğunluk nedeniyle oluşan kuyrukta bir süre bekledi. Sırasının gelmesinin ardından yapılan kontroller sonrası oy pusulasıyla birlikte zarfını alan Bakan Karaismailoğlu, oyunu kullandı. Oy zarfını sandığa atan Karaismailoğlu, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah ülkemiz için Trabzon için inşallah çok hayırlı bir sonuç çıkar. Bundan sonra milletimiz için memleketimiz için ne yapabiliriz artık sahada söylediklerimizi icraata geçirme vakti. Çok yoğun tempolu bir seçim süreci geçirdik. İnşallah bu yoğun tempo devam edecek. Ardından ihracatlar ve milletimizin hayatını kolaylaştıracak işlerde vatanımızı, milletimizin selameti doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun sözün bittiğin yerdeyiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, seçime katılımın çok yoğun olduğunu belirterek, "O da milletimizin demokrasiye sahip çıkması ve düşüncelerine, değerlerine sahip çıkmasının en önmeli göstergesi. Sandık demokrasilerin vazgeçilmezi. Yapılan işlerin taktir edilmesi veya ders verilmesi için milletimiz için bir fırsat. Milletimizde bugün bunu son derece değerlendiriyor. İnşallah bu değerlendirmeler neticesinde milletimizin isteği doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Uzun bir pusula ile seçime girdik. Pusula zarfa koyarken zorladı mı?" şeklinde soruya Bakan Karaismailoğlu, "O da demokrasinin güzelliği. Demokrasi belli bir şartları sağlayan partiler seçime girmeye hak kazanıyorlar. Onlara demokrasinin güzellikleri diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Gökmen Şahin - Tolga Şahin

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