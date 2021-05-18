Bakan Karaismailoğlu: 'Türkiye artık eski Türkiye değildir'

Bakan Karaismailoğlu, Başkent'te yapımı tamamlanan TUSAŞ Kavşağı açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona salgınına rağmen gerekli tüm sağlık tedbirlerini alarak, ülkeyi yarınlara taşıyacak ulaşım ve haberleşme projelerine hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

“Taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu”

Yapılan yatırımların hem gençlerin daha müreffeh bir gelecekte yaşaması hem de doğrudan ekonominin gelişmesine yönelik yatırımlar olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, “2003'te ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 200 kilometrenin üzerine çıkardık. Konforun ve güvenliğin artması ile beraber ortalama hız 40 kilometreden 80 kilometreye çıktı. Yaptığımız bu yollar sayesinde taşıt hareketliliğinin yüzde 160 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar oldu. Yani her yıl binlerce can kurtardık. Asrın projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolumuzun son kesimini de 21 Mayıs Cuma günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız" dedi.

“Dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz”

İstanbul'da yapılan Hasdal-Habibler arasındaki yol çalışmasından bahseden Karaismailoğlu, “Hasdal - Habibler arasındaki 10 kilometre uzunluğunda olan ve içinde 4 bin 5 metre uzunluğu ile İstanbul'un en uzun dünyanın en geniş tünelini bulunduran yolumuzu hizmete açıyoruz. Yolumuz açıldığında Hasdal Mahmutbey kavşağı arasındaki yoğun trafiğe alternatif yeni bir yolu hizmete almış olacağız” diye konuştu.

“Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke olma seviyesine yükselttik”

Son 19 yılda demiryollarına yapılan yatırımların zirveye ulaştığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı yaptık. Ülkemizi dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke olma seviyesine yükselttik. 3 bin 500 kilometre uzunluğunda demiryolu yatırımımız devam ediyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Bu hat ile ülkemizi Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridorun ve Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline getirdik” dedi.

“50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik”

Havayolu taşımacılığında yapılan yatırımların kat kat arttığını ve bunun sonucunda ülke olarak dünyada önemli bir noktaya gelindiğine değinen Karaismailoğlu, “2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya, iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. İstanbul Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri yaptık” ifadelerine yer verdi.

Coğrafi konumu ve idari yapılanmasıyla Türkiye'nin kalbi olan Ankara'nın ulaşım yatırımlarına da ayrı bir önem verildiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:

“Bir yandan şehir içi ve transit ulaşımda ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirirken, ana güzergahlara katılım noktalarında da kesintisiz trafik akışı sağlayarak, önemli merkezlere kolay ulaşım imkanı tesis ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları da bu çalışmalarımızın en güzel örneklerinden biri olmuştur. Ankara-İstanbul ulaşımını sağlayan Devlet Yolu ve Anadolu Otoyolu güzergahında yer alan Kahramankazan ilçesi, son yıllardaki sanayileşme atılımı ile gün geçtikçe büyümektedir.

Bölgede yerleşik olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. başta olmak üzere Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi; havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumundadır



Bu noktada ülkemiz açısından böylesi önemli bir merkezin ulaşım kalitesini artıracak bu önemli projeyi hayata geçirmek bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Yapımını tamamladığımız Köprülü Kavşak ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi'nin Anadolu Otoyolu'na doğrudan katılımı sağlanmıştır.”

“Türkiye'nin topraklarına can veren nice projeye hükümetlerimiz imza atmıştır”

Türkiye için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Karaismailoğlu, “Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin topraklarına can veren nice projeye hükümetlerimiz imza atmıştır. Bunların yanında; hükümetlerimiz dönemindeki fidanlarımızı toprakla buluşturma seferberliği, dünyanın takdirini kazanmıştır” şeklinde konuştu.

“5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”

Karayollarına yapılan yatırımlarda doğanın korunmasına ve yeni fidanların dikilmesinde de etkin rol oynadığını belirten Karaismailoğlu, “Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı son on dokuz yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 23 milyon hektara çıkardık. Bugün de 61 bin metrekareye peyzaj alanında bin 50 adet karaçamı, 60 adet çınarı ve 85 bin 500 adet ardıç ve berberis ağacını toprakla buluşturacağız. Bakanlığımız, sadece karayolları yatırımları sayesinde yılda 2 milyon 500 bini aşkın ağaca eşdeğer karbondioksit salınımını ortadan kaldırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar tasarruf sağladık”

Yapılan yatırımların çalışmalarının ülke ekonomisine katkılarından bahseden Karaismailoğlu, “Genel ulaştırma ve altyapı projelerimiz sayesinde, sadece 2020 yılı içinde zamandan 1 milyar 324 milyon dolar, yakıttan 546 milyon dolar, çevre maliyetlerinden yaklaşık 11 milyon dolar tasarruf sağladık. Tüm ulaştırma projelerimizin çevreye olan katkısı aşikardır” ifadelerine yer verdi.

“Türkiye artık eski Türkiye değildir”

Yatırımların hiçbir şekilde duramayacağını, hiçbir etkenin çalışmaların önüne geçemeyeceğini söyleyen Karaismailoğlu, “Tarih bizleri haklı çıkaracak ve gelecek nesiller her yeniliğe ve gelişmeye saldıran bu cenahları değil bizleri alkışlayacaktır. Bizim yürüyüşümüz durdurulamaz. Halk için hakkın yolunda yaptığımız işler Türkiye'yi geleceğe taşıyacaktır. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Yeni Türkiye'nin de bu eski moda kara propagandacılara da karnı toktur” dedi.

Ömer Faruk Karataş - Erdinç Türkcan

