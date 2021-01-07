Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5A uydusu, 8 Ocak 04.28'de yörüngesine fırlatılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 7-9 Ocak arasında sürecek Uydu Teknolojileri Haftası'nda yapılacak çalışmalar üzerine Türksat Genel Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, 7-9 Ocak günleri arasında Türkiye'nin uydu teknolojileri vizyonunun konuşulduğu düşünce platformlarını ve genç nesillerin bu alana ilgisini destekleyen deneyim ortamlarını hayata geçirdiğini belirtti. Karaismailoğlu, “Uydu Teknolojileri Haftası vesilesiyle paydaşlarımıza tek bir çatı altında deneyimsel uygulamalar ve zenginleştirilmiş içeriklerle ilişki ağlarını geliştirecekleri önemli bir fırsat da sunacağız.

Tüm bu çalışmalar, kendi teknolojisini üreten bir Türkiye ve gelecek nesillerin üretkenliğini harekete geçiren bir inovasyon iklimi oluşturmak için yapılıyor. ‘Bilimsel merak' dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefi taşıyan Türkiyemiz için de en değerli itici güçlerden biri. Yaptığımız çalışmaların bugün ve yarın gelecek nesillere ilham kaynağı olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türksat 5A uydumuzun manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak”

8 Ocak sabahı 04.28 itibariyle TÜRKSAT 5A uydusunun, hizmet vereceği yörüngesine fırlatılacağını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak olan Türksat 5A uydumuz ile yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olacağız. 12 kW güç ile çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme sistemi sağlayacağız. Ayrıca 30 yıl süre ile uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A uydumuzun manevra ve hizmet ömrü, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacak. Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A'daki diğer bir yenilik de ‘elektrikli itki sistemi'dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkânı bulduk” diye konuştu.

“Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu 31 derece Doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak”

TÜRKSAT 5A uydusunun yörüngesine fırlatılacağı önemli anları canlı yayınlarla Türksat tesisinde kurulan uzay küresi vasıtasıyla Türkiye'ye paylaşacağını aktaran Karaismailoğlu, “Fırlatmadan yarım saat sonra Türksat 5A, roketin ikinci katından ayrılacak. Ayrılmadan 35 dakika sonra da ilk sinyali almayı bekliyoruz. Fırlatmanın ardından yaklaşık 4 ay 20 gün sonra uydu 31 derece Doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak. 1 ay sürecek testlerin ardından da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ardından uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkmış olacak”

Türkiye'nin haberleşme alanında gücüne güç katacak uydu ve uzay teknolojisi çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, “Yörüngesine fırlatacağımız Türksat 5A'nin hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ardından uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkmış olacak. Ardından TÜRKSAT 5B uydumuz gelecek. Türksat 5B'nin yapım çalışmaları da sona yaklaştı. 42 derece doğu yörüngesine göndereceğimiz Türksat 5B ile de ülkemizin Ka-Bant kapasitesini artıracağız. Türksat 5A ve ardından Türksat 5B uydularımızın hizmete girmesiyle birlikte, Türkiye'nin frekans hakları korunurken, gelecek yeni nesil haberleşme uyduları için yeni frekans hakları elde etmiş olacağız” diye konuştu.

“İnşallah, medarı iftiharımız Türksat 6A'yı 2022 yılında tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz”

TÜRKSAT 5A'nın uzaya fırlatılmasının yanı sıra Türkiye'ye bir müjdesi daha olduğunu belirten Karaismailoğlu,”Kendi teknolojisini üreten, yerli ve milli kaynaklarını seferber ederek ulaşım ve haberleşmenin her alanında yeni bir çağı yakalayan Türkiyemize çok yakında bir başka müjdemiz daha olacak: Yerli ve milli uydumuz 6A'nın da uzay vatanda yerini alacağı günler yakındır. İnşallah, medarı iftiharımız Türksat 6A'yı 2022 yılında tamamlayarak uzaya göndermeyi hedefliyoruz. Türksat 6A projesinde bakanlığımız ve TÜRKSAT A.Ş güçleri olarak, TÜBİTAK uzay proje kurum olarak, ASELSAN, TÜSAŞ yürütücü kurum olarak çalışmaktadır. Türksat 6A'nın üretimi, mühendislik modeli ile uçuş modelinin entegrasyon faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Can-ı gönülden inanıyorum ki cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu yapabilen Dünya'nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız. Tüm ulaşım ve iletişim yatırımlarımıza dünyanın nabzını tutarak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve daima entegrasyonu merkeze koyarak, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu, refah ve huzur içindeki yarınlarını inşa edeceğiz” dedi.

Mustafa Cenik - Yunus Özkan