Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması törenine katıldı. Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü havzasında gerçekleştirilen ve 22 ayrı takımın yarıştığı programda model uydular bir bir gökyüzüyle buluştu.

Burada bir açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Oldukça başarılı bir yarışma. Bu yarışma 5 senedir yapılıyor. Sadece 3 takımla başlayan bu yarışmaya bu sene 149 yerli 3 yabancı üniversite 149 takım katılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapan gençlerimiz var. Bu sene Zonguldak'tan öğrencilerimiz uzaya tek gerçek uydusunu gönderecek. En güzel ve en iyi yatırım gençlere yapılan yatırımlardır. Bu yarışma gençlerde büyük bir heyecan oluşturuyor. Bugün inşallah başarılı atışları göreceğiz. 1 milyon 700 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Biz Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini, kendi teknolojisini geliştirerek yürüten ülke olmasını istiyoruz” dedi.

"Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Genç kardeşlerimizle birlikte onların heyecanını yaşıyoruz. İnşallah onların başarılarına şahitlik edeceğiz. Büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Türksat 5A'yı 2 Ekim'de teslim alıyoruz, hedefimiz 30 Kasım'da fırlatmak. Çalışmalara devam ediyoruz. Peşinden 5B gelecek. Bu arada da sürprizlerimiz var, detaylı bir açıklama yapacağım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet öğrencilerin uydu çalışma stantlarını gezerek bilgiler aldı. Daha sonra fırlatma alanına geçen heyet fırlatma butonuna basarak model uyduyu gökyüzüyle buluşturdu. Programa Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer de katıldı.

Yasin Can