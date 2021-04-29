Bakan Karaismailoğlu: 'Ülkemizi demir ağlarla öreceğiz'

Bakan Karaismailoğlu, Konya-Karaman arasında yapılan ve test sürüşleri devam eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine katılmak için Ankara'dan Karaman'a hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu.

Haziran ayına kadar test sürüşlerinin devam edeceğini ve Haziran ayından sonra normal seferlere başlanmasının planlandığını ifade eden Karaismailoğlu, “Karaman Milletvekilleri ile tarihi bir ana şahitlik edeceğiz. Karaman, Ulukışla, Niğde devam ediyor. İnşallah oradan Mersine ineceğiz. Zaten Mersin, Adana, Gaziantep devam ediyor. Bir master plan çerçevesinde ülkemizi demir ağlarla öreceğiz” diye konuştu.

Ömer Faruk Karataş - Yunus Özkan