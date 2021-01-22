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Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu - Tıkla İzle

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Haziran ayında bitirilmesi talimatı

İnşaat çalışmalarında şu ana kadar gelinen aşamalar ve devam edecek olan çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, inşaatın Haziran ayında bitirilmesine yönelik talimat verdi. İnşaat alanı yetkilileri ise çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını ve Haziran ayında inşaatı bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Said Vakkas Yağcı
 

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