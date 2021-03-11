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Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi

Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi
Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale’de ve Ankara’da devam eden yüksek hızlı tren çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi - Tıkla İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'yı Sivas'a bağlayacak olan yüksek hızlı tren projesine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Ankara'dan Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan istasyona test sürüşü yapan tren ile beraber gelen Bakan Karaismailoğlu ardından Hisarköy'de bulunan T-15 şantiyesine geçti. Tünel çalışmalarıyla ilgili şantiye görevlilerinden bilgi aldıktan sonra ise Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan şantiyeye geçen Bakan Karaismailoğlu burada da görevlilerle istişarelerde bulundu.

Mevlüt İşli – Bayram Türüdü
 

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