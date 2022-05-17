Bakan Karaismailoğlu:'İETT otobüsünü işletemeyen zihniyetin karşı çıkması saçmalık'

Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaşım Fuar'ına katılmak üzere Berlin'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi ve havalimanı metro çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Atatürk Havalimanı tamamen yerleşim yerinin ortasında kaldı”

Atatürk Havalimanı ile ilgili sorulan soru üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 20 yıldır olan bütün çalışmalarda sadece ulaşım sektörü için 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaştı hayatına konfor geldi. Bunlar hep güçlü alt yapı sayesinde oldu. Atatürk Havalimanı yılların havalimanı tamamen yerleşim yerinin ortasında kalmış kapasitesi dolmuş ve ihtiyacı karşılamayan bir havalimanı oldu. Tabi ki burada bir değişim ve yeni yatırım yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriyi yapanlara Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yaptınız, buraya uçak mı inecek diyen kişiler değil mi?" dedi.

“Atatürk Havalimanı'nı tamamen kapatmıyoruz”

İstanbul Havalimanının dünyanın ilklerinde yer aldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bunların hepsi hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya hizmet veriyor. Siz şehir içinde kalmış kapasitesini doldurmuş havalimanına alternatif bir havalimanı yaptınız ve de bu kadar kaliteli bir havalimanı yaptınız ve de devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk bir yatırımla bunu hayata kazandırdınız, devletin kasasından bundan sonra bir kuruş çıkmayacak. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi dolmuş, her gün binin üzerinde uçak iniyor o uçakların egzoz emisyonu yerleşim yerlerinde bulunan. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5 yükü yüzde 30 azaldı. Atatürk Havalimanı'nın tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak" ifadelerini kullandı.

“İETT otobüsün işletemeyen bir zihniyet gelip şehre yapılacak bir yeşil alana karşı çıkıyor”

Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi projesi ile ilgili konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, "Havalimanındaki kuzey-güney pistine hem oradaki acil durum hastanesi yapıldı hem de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları da riske ediyordu. Bu pist kapatılarak İstanbul'un hizmetine sunulacak devasa bir millet bahçesi olarak dünyaya örnek bir proje olacak. Bunanla gurur duymaları lazım eğer şehri seviyorlarsa vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa bunun zaten önünü açmaları lazım. Bakıyorsunuz bir yanda bir tane İETT otobüsün işletemeyen bir zihniyet gelip şehre yapılacak bir yeşil alana karşı çıkması yaptıkları saçmalıktan ya da muhalefet ettikleri zannettiklerden başka bir şey değil" diye konuştu.

“Vatanına milletine yapılan hizmetin sürekli tersten algılanmaya çalışıp onun aleyhine gündem üretmeye çalışıyorlar “

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğu, "Özellikle son 20 yıldır bütün sektörlerde olan büyük atılımlar artarak devam ediyor. Havayolu sektöründe de muazzam atılımlar oldu. 30 milyon yıllık yolcu sayımızı 210 milyona çıkarmıştık havalimanı sayımızı da 58'e çıkardık. Özellikle Rize-Artvin havalimanı dünyadaki sayılı havalimanlarından biri oldu. Karadeniz'in coğrafi yapısındaki sıkıntılardan dolayı böyle düz alanlar ve havalimanı yapılacak alanlar mümkün değildi. En zorunu tercih ederek. Sadece Uzak doğuda bazı havalimanlarına benzeri olarak Rize-Artvin Havalimanı'nı tam denizi doldurarak 3 milyon metrekarelik bir alanda hakikatten Türkiye'mize yakışır bir havalimanı tesis ettik. 3 milyon metrekarelik ve 3 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı oldu. İnşallah bundan sonra Rize'ye Artvin'e Doğu Karadeniz'e ülkemize hatta Gürcistan'a ve bütün Karadeniz'e komşu olan ülkelere hizmet edecek. Bu yapılan işlere aklı ermeyen bazı kişiler bu havalimanın 3 milyon yolcu garantili olduğunu söylemeye çalışmaları bizi hem güldürüyor hem üzüyor. Çünkü vatanına milletine yapılan hizmetin sürekli tersten algılanmaya çalışıp onun aleyhine gündem üretmeye çalışanları acıklı ve üzülerek izliyoruz onlara cevaplarımız devam edecek" diye konuştu.

“2053'e kadar da 198 milyar dolarlık yatırım yapacağız”

Ulaştırma Bakanlığının yatırımları ile ilgili soru üzerine Bakan Karaismailoğlu, "Bakın biz bu zamana kadar 172 milyar Dolarlık yatırım yaptık. bundan sonra 2053'e kadar da 198 milyar Dolarlık yatırım yapacağız. Burada nedir 210 milyona çıkmış yolcu sayısı 2035'de 270 milyona çıkacak 2053'de de havayolunda 344 milyon yolcuya çıkacak. Aynı şekilde demiryolunda da bugün 19,5 milyon yolcuyu hızlı trenlerle taşıyoruz. Yarın 2053'e geldiğimizde 370 milyona çıkacak. Hareketlilik artacak nüfus artacak biz bugünden önümüzde çıkacak sorunları bugünden planlayıp çözüm üretiyoruz. 20 yıl önce Türkiye'de 8 milyon araç vardı şuan 25 milyon araç var. Biz bu yatırımları yapmasıydık 25 bin 650 km bölünmüş yolumuzu çıkarmasaydık 25 milyon aracın hareketini nasıl sağlayacaktık" şeklinde konuştu.

“Kazalar yüzde 80 azaldı”

Vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için yatırımlar yapıldığını ifade eden Bakan Karaismaioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "İktidarlar niçin vardır, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Bakıyorsunuz trafik kazalarının yüzde 80'i azalması bu yatırımlar sayesinde oldu. Tam 12 bin vatandaşımızın canını kurtardık. Bakın bu eleştirdikleri Osmangazi Köprüsü'nü bayram boyunca 290 bin araç kullanırken bir günde 69 bin araç kullandı. Hadi bu köprü olmadığını düşünün 60 bin araç Eski hisar-Topçular arasındaki feribottan bu kadar araç nasıl geçecekti. 20 saate varan beklemeler olacaktı. Eski bayramları bir hatırlasınlar eski haberleri bir baksınlar bayram yoğunluğu ve trafik kazalarından başka haber yoktu. Bu bayramda bu haberleri hiç gördünüz mü. Bunlar hepsi vatandaşımıza konfor olarak zaman olarak ve akaryakıt tasarrufu olarak geri döndü. Yaptığımız işler çok kıymetlidir vatanımız için milletimiz için Büyük Türkiye'nin geleceği içindir bu yatırımlar.”

“Kağıthane metrosu ağustos, Halkalı önümüzdeki yıl hizmete giriyor”

Havalimanı-Kağıthane metrosunun Ağustos ayında hizmete sunulacağını hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: "Bütün imalatlar bitti, sinyal ve sertifikasyon test süreçleri devam ediyor. En geç Ağustos ayında Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızı hizmete açıyoruz. Halkalı-Havalimanı hattımızda da önümüzdeki yıl bu vakitlerde açmak için de hummalı bir çalışma var. Oradaki tünel kazıları tamamen bitti. Bundan sonra beton kaplamalarını ve ardından ray montajlarına devam edeceğiz. Bir yıl içerisinde halkalı tarafını da bitirdiğimizde Gayrettepe'den Halkalı'ya kadar 70 km devasa bir metro ağını İstanbul'la buluşturacağız.

Bu metro hattı sadece havalimanı metrosu değil, Başakşehir'de Arnavutköy'de oturan bir vatandaşımızın Kağıthane'ye Beşiktaş'a kadar metro ile ulaşımı demektir. 6 ilçeyi birbirine bağlayacak çok önemli bir hattır. Hükümetimiz bütçesinden çok ciddi paralar harcayarak bu metroları İstanbul'unun hizmetine sunmak için hummalı bir çalışma içerisinde. Ne gerekiyorsa hükümetimiz üstüne vazife olan şeyleri çok hızlı şekilde yapmaya devam ediyor. İnşallah İstanbul'u yönettiğini zanneden kişilerinde üstüne vazife olan işlerle uğraşarak İstanbulluların hayatını kolaylaştırma yönünde de faaliyetlerde bulunurlarsa hem bizler hem İstanbullular sevinir."

Tuncer Cengiz