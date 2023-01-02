Bakan Karaismailoğlu'ndan Bursa'da toplu açılış

Çalı Karayolları Şantiyesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Bursa sanayimizin, ticaretimizin, tarımımızın ve turizmimizin en önde gelen şehirlerinden biridir. Doğal olarak bu muhteşem kentimizin ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız. Bu bilinçle son 20 yılda Bursa'nın sadece ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 milyar 153 milyon lira yatırım yaptık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle bütünsel kalkınmamıza destek verirken, Bursa'mızın üretim ve istihdamına çok önemli katkılar sunduk. 2003'te 195 kilometre bölünmüş yolu olan Bursa'mıza toplamda bölünmüş yol uzunluğunu 597 kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara sınırı yolu, Bursa-Karacabey yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergâhları bölünmüş yol olarak tamamladık. Bunların yanında pek çok ulaşım projesini tamamlayarak hizmete aldık. Bazıları laf üretirken biz iş üretme ve milletimize hizmet etme yolunda Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle hizmet etme konusunda somut adımlarla yürüyüşümüzü sürdürdük” dedi.

“Bursa-Uludağ yolu, Keles Çevreyolu, Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı, Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa yolu, Kurşunlu Çevre Yolu, İnegöl Yenişehir Devlet Yolu ve Karacabey Boğaz yolu bunların arasında sayabiliriz. Keles Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Keles-(Tavşanlı-Domaniç) ayrımı yolunu 14 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 90 metre açıklığa sahip Kocasu-I Köprüsü'nün de yer aldığı projemizde Keles Çevre Yolu dahil olmak üzere 5 kilometrelik kısmı tamamlayarak trafiğe açıyoruz” diyen Karaismailoğlu, “Yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirerek sürüş konforunu ve güvenliğini artırdık. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla Keles-(Tavşanlı-Domaniç) ayrımı yolu, Bursa'dan Kütahya'ya alternatif geçiş noktası olarak daha çok tercih edilecektir. Proje ile ayrıca güzergahta 600 metre kısalma sağlanacak, seyahat süresi 17 dakikadan 12 dakikaya inecektir. Toplam 24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yenişehir Devlet Yolu'nu tamamladık. Bir adet farklı seviyeli ve 12 adet hemzemin kavşağında bulunduğu projemizle İnegöl ilçesinden Yenişehir Havalimanı'na kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak. Ayrıca projemiz ile Hamzabey Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunu da rahatlatarak güvenli ulaşımı da tesis ettik. İnegöl ile Yenişehir arasındaki seyahat süresini de 30 dakikadan 20 dakikaya indirdik. Kurşunlu Çevre Yolu'nun da dahil olduğu Mudanya-(Bursa-Gemlik) ayrımı yolunu 17 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol olarak projelendirdik. Toplam 405 metre uzunluğunda 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin kavşağın da yer aldığı projemizde 9 kilometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 metrelik 2 adet viyadük olmak üzere toplam 12 kilometre uzunluğundaki kesimi tamamlayarak hizmete sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri arasında ulaşım sağlayan yolun mahalle içerisinde kalan Kurşunlu geçişinde trafik güvenliğini arttırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ayrıca TOGG yerli otomobil fabrikasının lojistik desteğini de sağlayan yol ile fabrikanın üretime başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğunluğunun da önüne geçtik. Mudanya-Gemlik yolu üzerinde hayata geçirilen bir diğer projemiz de Engürücük Farklı Seviyeli Kavşağı ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis ettik. Bilindiği üzere eski Bursa-Balıkesir yolu olarak kullanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa yolunun 2,5 kilometrelik bölümü, günümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne sahiptir. Mevcut haliyle 2 gidiş 2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet veren yolumuzu, ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde projelendirdik. 2 kilometrelik kesimi tamamladık. Yolun genişletilmesiyle trafiğin rahatlaması sağlanacak. Bir başka yatırımımız ise şehrimizin ve ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da gerçekleştirdik. Uludağ'a da sathi kaplama standardında erişim sağlayan Bursa-Uludağ yolunu 34,3 kilometrelik uzunluğunda projelendirerek, yol üstyapısını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik. Yolun fiziksel ve geometrik standardının yükseltilmesiyle güzergâhtaki seyahat süresini 90 dakikadan 40 dakikaya indirdik. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ'a daha rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladık. Karacabey ilçesinin Yeniköy'e ve Marmara sahiline ulaşımını sağlayan Karacabey-Bayramdere-Yeniköy il yolunun 11 kilometrelik Taşlık-Eekçi köyleri kesimini genişlettik. Boğaz Çevre Yolu'nu inşa ettik. Karacabey-Bayramdere-Yeniköy il yolunun toplam 13 kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen çalışmalarla trafiğin daha hızlı ve güvenli ulaşımını tesis etmiş olduk. Boğaz köyünün içinden geçen yol kesiminin yerleşim dışına alınmasıyla can ve mal emniyetini arttırdık” diye konuştu.

“Toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak”

Tüm bu hayata geçirilen yatırımlar hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini artırarak daha hızlı ve kesintisiz karayolu ulaşım hizmeti sunmaya başladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, “Projelerle zamandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 milyon lira tasarruf sağlanacak, karbon salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacaktır. Ama durmak yok yola devam diyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem ülke çapında hem de il il hem de tabii ki Bursa'mızda da sürdüreceğiz. Bursa-Karacabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı il yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet Yolu ayrımı, Zeytinbağı il yolunu çift şeritli bölünmüş yol standardında inşa edeceğiz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin de yol kesiminin çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak ile yola bağlantısını tesis edeceğiz. Otoyol bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlayacağız” dedi.

“TEKNOSAB Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacak”

Proje ile özellikle ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda trafik güvenliği, can ve mal emniyetini sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na yüksek standartlı ve konforlu ulaşım hizmeti sunacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Ayrıca bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEKNOSAB Sanayi Bölgesi'nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır. Bursa'nın geleceğine ufuk açmak için kar kış demeden gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Her bir yatırımımız, yapım aşamasındaki istihdam ile birlikte, tamamlanıp hizmete açıldığında birçok sektör ile birlikte, bölge ve ülke ekonomisine canlılık katacaktır. Bu düşüncelerle hem açılışını yaptığımız yollarımızın hem de temelini attığımız TEKNOSAB Kavşağı'nın başta Bursa olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyelerinin katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir



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