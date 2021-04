Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bartın ziyaretleri kapsamında AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tüm ülkeleri derinden etkileyen ekonomik durgunluğa sebep olan bir pandemi süreci yaşandığına dikkat çekti. Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının küresel ekonominin hızla toparlanacağı bir dönem olacağına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Tüm ülkeleri derinden etkileyen ve ekonomik durağanlığa sebep olan tarihi bir pandemiyi yaşıyoruz. Dünya üzerinde hiçbir ülke yok ki, bu süreci sosyal veya ekonomik açıdan kriz yaşamadan atlatabilsin. Türkiyemiz de bu durumdan elbette etkilenmekte, devletimiz, alınan ciddi tedbirlerle, bu süreci en az hasarla atlatmak için büyük bir gayret göstermektedir. Tedavi ve aşılama konusunda sağlanacak ilerleme sayesinde, 2021 yılı küresel ekonominin hızla toparlanacağı bir dönem olacaktır. Öyle ki, IMF, küresel ekonomide 2021 yılında yüzde 5,2'lik büyüme öngörürken, OECD, Türkiye'de yüzde 5,9'luk bir büyüme beklediğini belirtmektedir. Türkiye için ortaya çıkan bu olumlu tabloda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki çalışmaların önemi büyüktür. Pandemiye rağmen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de 4 bine aşkın şantiyemizde, elbette tüm sağlık tedbirlerini alarak projelerimizin inşasını aralıksız sürdürdük. Karayollarımızda pek çok yeni projeyi halkımızın hizmetine açtık. Havayollarımız seyahat sınırlamalarına rağmen etkinliğini korudu, hatta rekorlar kırdı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattımızla, duran ticari hatlara Orta Koridor üzerinden alternatif bir güzergâh oluşturup, Avrupa-Asya arasında ticaretin kesintisiz sürdürülmesini sağladık. Limanlarımız deniz ticaretinde faaliyetlerine bütün hızıyla devam etti. Tüm olumsuz koşullara rağmen, Ak Partililik ruhu ve inancıyla başardığımız bu önemli işler hepimiz için bir iftihar vesilesi oldu. Pandemi koşullarıyla yorulsak da bütün dünya siyasetçileri üzerimize gelse de, terörle, kavgayla yıpratılmaya çalışılsak da artık bize durmak yok. Çıktığımız bu yolda çok önemli bir aşamaya, tarihi bir dönemece geldik. Artık gelişmekte olan bir ülke olmayı bir kenara bırakarak, gelişmiş ülkeler arasına adımızı yazdıracağız. Ve bu inşallah bizlere nasip olacak. Sanayiden, turizme, eğitimden, sağlığa, savunmadan, teknolojiye, ulaştırmadan, haberleşmeye tüm gücümüzle çağın gereklerini yerine getireceğiz. Yarınlarımızda, krizlerden etkilenmeyen, sarsılmaz bir ekonomik güç olmak için, Kendi kendine yeten, bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam edebilmek için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Yeni dünyanın merkezi olan coğrafyamızı tüm fırsatlara hazır hale getireceğiz.”

“2021 yılı yatırım programının yüzde 31'lik oranı ulaştırma ve alt yapı alanına”

Ulaştırma ve Altyapı alanının 2021 yılı yatırım programı içinde yüzde 31'lik bir oran ile en büyük payı oluşturduğunun altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, “2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 1 trilyon 86 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik. Yaptığımız ve devam eden projelerimizin toplam nihai yatırım miktarı 1 trilyon 555 milyar TL'ye ulaşılacak. Kat be kat faydaya dönüşecek bu yatırımlar ülkemize, insanımıza geri dönecektir. Daha şimdiden, 2003-2020 yılları arasında bu yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya toplam 395 milyar dolar ve üretime 837,7 milyar dolarlık etkisi olmuştur. Toplam istihdama etkisi de yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişi olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.

“Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından yeni bir çağa hazırlıyoruz”

Bakan Karaismailoğlu son 19 yılda örnek olan mühendislik başarıları ortaya koyduklarını ve çok büyük işlere imza attıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Son 19 yılda dünyaya örnek olan mühendislik başarıları ortaya koyduğumuz çok büyük işlere imza attık. 2003 yılındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş uzunluğumuzu, 28 bin 204 kilometreye çıkardık. 1.714 km olan otoyol ağımız, 3.523 kilometreye ulaştı. Demiryollarımız da ihmal edilmiş, Cumhuriyet Dönemi'nden sonra taş taş üzerine koyulmamış bir haldeydi. Son 19 yılda, 11 bin 590 km uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattımızın tamamını yeniledik. 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yaptık. 3 bin 872 kilometre daha demiryolu yapıyoruz. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda demiryolu sektör payını 2023 yılında yolcuda yüzde 3,8'e, yükte yüzde10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Halen dünya ticaretinin yüzde 80'ini sırtlanan denizyolları konusunda da kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Limanlarımızın her geçen gün sayısı artıyor ve nitelikleri dev gemileri ağırlayabilecek düzeye yükseltiliyor. Bakanlığımızın izlediği politikalarla 37 olan tersane sayımızı 84'e çıkardık. Önümüzdeki dönemde de daha çevreci, daha rekabetçi, yerli ve millilik oranı daha yüksek bir gemi inşa ve yan sanayi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türk sivil havacılığında da geldiğimiz nokta bütün dünyanın malumudur. Türkiye sathında aktif havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardık. Yapımı devam eden havalimanlarımızla bu sayıyı 60'a çıkaracağız. Yaptığımız akılcı yatırımlarla THY'yi dünyanın en değerli markalarından biri haline getirirken, ülkemizi de dünya havacılığının transit merkezi yaptık. İstanbul Havalimanı'nın ne kadar yerinde bir yatırım olduğunu hep birlikte gördük. Türkiye'yi haberleşme ve iletişim yetkinlikleri açısından da yeni bir çağa hazırlıyoruz. Şu anda bilişim teknolojilerinde çığır açacak 5G'ye hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek, en önemli gündem maddelerimizden. Tüm bilişim, iletişim ve haberleşme alanındaki büyük yatırımlarda olduğu gibi 5G'de de yerli sanayicimizin süreçlere aktif olarak katılımını sağlıyoruz. Zira, temel ilkemiz; önemli oranda yerli ve milli imkanlarla bu geçişi sağlamak. Bildiğiniz gibi Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu yılın başında yörüngesine fırlattık. Sırada Türksat 5B haberleşme uydusu bulunmaktadır. Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da devam etmekte. Türkiye'de son 19 yılda hızlanan uzay ve haberleşme çalışmaları gelecekte daha büyük bir hızla ilerleyecek. Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, kendi uydusunu kendisi yapabilen Dünya'nın sayılı ülkeleri arasında yerimizi alacağız.”

“Kanal İstanbul, orta koridordaki varlığımızı ve hakimiyetimizi artıracak”

Kanal İstanbul'un yapımına yakın zamanda başlayacaklarını açıklayan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Hepimizi heyecanlandıran bir başka projemiz de yapımına yakın zamanda başlayacağımız Kanal İstanbul. Kanal İstanbul, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ticaret yolu olan Orta Koridor'un da en önemli bileşeni olacak. Orta Koridor'daki varlığımızı ve hakimiyetimizi artıracak. Karadeniz bir ticaret gölü haline gelirken Türkiye'nin bu zenginlikten pay almasını sağlayacağız. Marmara Bölgesi; Kanal İstanbul'u, Marmara Otoyol Ringi, kuzey Marmara otoyolu, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray'ı ile Avrasya'nın lokomotifi, dünyanın kavşak noktası haline gelecek. Kanal İstanbul, aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndaki gemilerin neden olduğu kaza risklerini de ortadan kaldıracak ve dünya mirası mega kentimiz İstanbul rahat bir nefes alacaktır” şeklinde konuştu.

Bartın'daki yatırımları açıkladı

Karadeniz'in giderek artan ticari önemi, sanayisi ve turizmiyle Türkiye'nin parlayan yıldızı Batı Karadeniz Bölgesi için de fırsatlar oluşturduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bu öngörüyle Bartın için her daim çalıştık ve yatırım yaptık. 2003 yılından bu yana Bartın'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 4 milyar 222 milyon lira üzerinde harcama gerçekleştirilmiştir. Karayollarına 1993-2002 yılları arasında sadece 115 milyon lira harcama yapılmışken, 2003-2020 yılları arasında bu miktarı 35 kattan fazla artırarak 4 milyar 84 milyon liraya çıkardık. 2003 yılında il bölünmüş yol uzunluğu sadece 7 kilometre iken, yeni yaptığımız 75 kilometre yol ile bölünmüş yol uzunluğunu 82 kilometreye yükselttik. 3 adet tek tüp ve 3 adet de çift tüp tünel olmak üzere toplamda 11 bin 787 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. 2 bin 237 metre uzunluğunda 31 adet de köprünün yapımını tamamladık. Şu anda 5 milyar 270 milyon lira bedel ile 4 adet karayolu projesinin yapımına da devam ediyoruz. Buradan ayrıldıktan sonra da devam eden bu projelerin en önemlilerinden biri olan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide Yolu çalışmalarında incelemelerde bulunacağız. Yalnızca bu projemizin bedeli 4 milyar 603 milyon 621 bin liradır. Çok büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. Yolun tamamının uzunluğu 147,5 kilometredir. 77,5 kilometresi, Bartın sınırları içinde yer almaktadır. Proje kapsamında şu ana kadar 56,2 kilometrelik bölünmüş yol, 5 adet tek köprü, 8 adet çift köprü, 1 adet köprülü kavşak ile birlikte Cumayanı viyadüğünü tamamladık. 1 adet tek tüp ve 3 adet çift tüp tünel inşa ettik. Projemizi 2023 yılında bitirip, Bartınlıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Batı Karadeniz Bölgemizde İstanbul'dan Cide'ye kadar, zorlu coğrafi şartlara sahip geniş bir alanda Doğu-Batı yönünde ulaşımın güvenli, hızlı ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Denizcilik alanında da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Bartın Tarlaağzı Balıkçı Barınağı İnşaatı ve Bartın-Kurucaşile Balıkçı Barınağı Onarımı İnşaatını tamamladık. Fatih Sultan Mehmet Han'ın “çeşm-i cihan” adını verdiği Amasra' da, Liman Yolcu İskelesi ve Küçük Tekne Yanaşma Yeri İnşaatını tamamladık. Yapımı devam eden Amasra Limanı Mendirek Onarımı İnşaatının yarısından fazlasını bitirdik. Bartın'ı bir adım daha öne taşıyacak her projenin destekçisiyiz. Ülkemizin yarınlarının inşası için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimiz, belediyelerimiz, teşkilatlarımızla var gücümüzle çalışırken elbette yaptığımız işleri karalamaya çalışanlar da oluyor. Meyve veren ağaç taşlanır misali, çarpıtılmış haberler, asılsız iddialarla mücadele ediyoruz. Ancak hepimizin çok iyi bildiği gibi AK Parti her kademesiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş bir siyasi harekettir. Halkımız, bizim bazıları gibi gündelik siyasi tartışmalarla ülkemizin ve insanımızın vaktinden çalmadığımızı, bolluk ve bereket içinde olacağımız güçlü bir geleceğe odaklanarak çalıştığımızı iyi bilir. Bundan sonra da yaptığımız büyük işleri bir üst seviyeye taşımak için daha çok çalışacağız. Geleceğin Türkiye'sini bugüne dek yaptıklarımızın üzerine inşa edecek, bütünsel kalkınmayı ülke sathına yayacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda koşar adım ilerlerken, insanımıza, gençlerimize dünyanın gelişmiş ülkelerindeki imkanları sağlayacağız. Her hanemize iş, aş, bereket olmak için gece gündüz durmayacağız. Sizlere düşen, bugüne dek en iyi şekilde yaptığınız gibi, bu çabayı görmeyen gözlere göstermeniz, duymayan kulaklara duyurmanızdır. Sizler bu önemli vazifeyi yerine getirirken, Bakanlığım adına, tüm arkadaşlarımla birlikte sizlerle her zaman dayanışma içinde olacağız. Allah, birliğimizi daim kılsın, halkımızın karşısına her zaman alnımız ak bir şekilde çıkmayı nasip etsin” şeklinde sözlerini tamamladı.

Onur Altındağ - Yasin Erdem - Bülent Bostancı