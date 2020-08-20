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Bakan Karaismailoğlu'ndan mikro hareketlilik sistemleri açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan mikro hareketlilik sistemleri açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan mikro hareketlilik sistemleri açıklaması

Bakan Karaismailoğlu'ndan elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter (e-Scooter) gibi “mikro hareketlilik sistemleri” açıklaması.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter (e-Scooter) gibi “mikro hareketlilik sistemleri” nin altyapısını oluşturmak için sektördeki tüm paydaşları bir araya getiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun direktifleri ile bugün başlayacak olan Mikro Hareketlilik Odak Grup Toplantısında Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, MÜSİAD, İTÜ, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, TÜSİAD ile ulusal ve uluslararası sektör temsilcileri bir araya gelecek. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, “Mikro hareketlilik araçları, ulaşımın kurallarının yeniden yazılmasına vesile oluyor. Ulusal ve uluslararası katılımcılar ile gerçekleştireceğimiz ortak akıl toplantıları ile ulaşımın yeni yol haritası için çalışacağız” dedi.

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