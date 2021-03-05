Bakan Karaismailoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Sosyal medya hesabı üzerinden, “Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 2 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullanarak Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan Mehmetçiklere rahmet, yaralı askerlere şifa dileyen Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştireceği Batman ve Şanlıurfa programlarını da iptal etti.

Adem Aslan