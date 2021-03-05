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Bakan Karaismailoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Bakan Karaismailoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı
Bakan Karaismailoğlu'ndan şehitler için taziye mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Bitlis’te düşen askeri helikopterde şehit olan 11 Mehmetçiğe rahmet, yaralı askerlere şifa diledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden, “Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 2 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullanarak Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan Mehmetçiklere rahmet, yaralı askerlere şifa dileyen Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Cuma ve Cumartesi günü gerçekleştireceği Batman ve Şanlıurfa programlarını da iptal etti.

Adem Aslan

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