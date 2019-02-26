Bakan Kasapoğlu: '2002'de Türkiye'de 1500 spor tesisi varken şimdi 5 bin spor tesisi var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ettiği Sinop'un Durağan ilçesinden Boyabat ilçesine geçti. Kasapoğlu burada Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Burada kendisini karşılayan gençlerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hizmete sunulan salonun her zaman dolu olması gerektiğini belirterek, gençlerden spor yapmalarını istedi. Kasapoğlu, ilçede esnaf ziyaretinde de bulundu.

Temel atma törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'a yapılacak olan Sinop Dokuzoğlu Stadının temel atma törenine katıldı.

Burada konuşan Kasapoğlu, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde 17 yıldır Türkiye çok ciddi mesafeler katetti. Sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ulaşıma, teknolojiye, sanayiye, eğitime ve spora kadar pek çok alanda gerçekten ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar gerçekleştirilenleri çok çok daha ilerilere taşıdı. Bunlardan biri de spor biliyorsunuz. Gerçekten spordaki tesisleşmeye baktığımızda 2002 yılında 1500 adet spor tesisi varken, şimdi Türkiye'de 5 bin adet spor tesisi var. Bunun yanında yapımı devam eden projelendirilen tesisler var. Ve belediyelerimizi diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızı da dahil ettiğimizde bu sportif tesisleşme iki misline kadar çıkabiliyor. Elbette bunun yanında üniversite öğrencilerimiz için yurtlarımız var. Yatak kapasitemiz 192 bin 2002 yılında. Şu an 700 bin yatak öğrencilerimizin hizmetinde. İnşallah biraz sonra temelini atacağımız Sinop Dokuzoğlu Stadyumu da bunlardan biri olacak. Ben şimdiden sporumuza, gençliğimize, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temel atma töreninin ardından Gençler ile Demokrasi Buluşması'na katıldı.

Sinop Kültür Merkezinde gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, onlarla deneyimlerini paylaştı.

Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:

"Bu bizim Demokrasi Buluşmaları gerçekten çok anlamlı çünkü ülkemiz gerçekten pek çok farklı görüşü, farklı grubun bin yıllardır bir arada kardeşçe, barışça yaşadığı coğrafya. Biz bu medeniyetin evlatlarıyız, torunlarıyız. İnşallah 31 Mart'ta bir kısmınız yeni ilk kez oy kullanacak. Demokrasi noktasında, demokrasi buluşması diyoruz buna. Bu etkinliğe siz de eşlik edeceksiniz. Ben şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gerçekten ülkemizde seçimlere katılım yani oy kullanma oranı açısından pek çok Avrupa ülkesinden Amerika'dan çok daha öndeyiz. Seçime katılın. Oy verme günü. Pek çok Avrupa ülkesinde bu oran yüzde 50'lerde. Dolayısıyla ülkemizdeki demokrasinin standartlarını ölçmeye kalkanlar, bizde kusur arayanlar önce buna baksınlar. İbret alsınlar. Biz demokrasimizle, milli irademizle darbeye karşı, demokrasi olan tehditlere karşı duruşumuzla örnek bir milletiz. Örnek bir ülkeyiz. Siz gençlerde örnek bir gençliksiniz.”

Ardından Kasapoğlu gençlerin sorularını cevapladı.

Osman Aksu