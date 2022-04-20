Bakan Kasapoğlu: '76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı'

Gençlik ve Spor Bakanlığının ana binasında çok sayıda milli sporcu ve çocuğun da katıldığı törenle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı. İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin iyilik içerisinde yetişmesini, iyilik yolunda durmadan yanlarında olduklarını ve bundan sonra da yanlarında olacaklarını söyledi. Gönüllülük faaliyetlerinin kurumsallaştırılması gerektiğini belirten Bakan Kasapoğlu, “Gönüllü faaliyetlerin önemli bir kısmı gençler tarafından yürütülüyor. Bu noktada Türkiye, genç nüfus yapısıyla gönüllülük faaliyetleri için potansiyeli en yüksek ülkelerden biri olarak görülüyor. Biz de Bakanlık olarak gençlerin bu alanda varlık göstermesinin kıymetinin ve öneminin farkındayız. Onları bu alanda teşvik edecek ve destekleyecek çalışmalarımızla gençlerimize rehberlik yapmaya devam ediyoruz. Bilhassa 2019 yılı sonrası sivil toplum kuruluşlarımız, Bakanlığımızın ilgili birimleri ve en büyük güç kaynağımız olan gençlerle beraber çok güzel işlere imza attık. 2019'da kamuoyuyla paylaştığımız Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'nde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanımı, eğitimlerin çoğaltılması, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi gibi başlıklar belirledik ve çalışmalarımızı bu çizgide sürdürdük. YÖK ile Bakanlığımız arasında imzalanan protokol kapsamında Gönüllülük Çalışmaları dersinin 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlamasını sağladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 76 üniversitede 35 bine yakın öğrencimiz seçmeli gönüllülük dersi aldı. Bu rakam, yolun henüz başında olduğumuz düşünüldüğünde gelecek adına bizleri umutlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Var olmak istedikleri her alanda yollarını açmanın, işlerini kolaylaştırmanın derdinde olacağız”

İlk günden beri hedeflerinin gençlerle beraber yolda olmak, gençlere yoldaş olmak ve gençlerin yolunu açmak olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Var olmak istedikleri her alanda yollarını açmanın, işlerini kolaylaştırmanın derdinde olacağız. Bu konudaki iş birlikleri ve gönül birlikleri için bugüne dek bizimle paydaşlık etmiş bütün kurum ve kuruluşların değerli yöneticilerine minnettarız. Bilvesile bu gönül ortaklığının paydaşlarından biri olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza ve değerli ekibine de şükranlarımı sunarım. Bugün imzalayacağımız bu protokolün son derece önemli olduğu fikrindeyim. Evet hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik, malullük gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz” dedi.

“Bu bir iş birliğinin ötesinde bir gönül birliği, yol arkadaşlığı”

İmzalanan protokole dair bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, “Bugün iki bakanlığımız arasında gerçekleşecek protokol ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün daha etkin rol almasını sağlamayı hedefliyoruz. Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetler yoluyla tüm kesimlerin toplumda söz sahibi bir rol üstlenmeleri amacındayız. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler alanında gönüllülüğe ilişkin proje ve faaliyetler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde imkânlar ölçüsünde genç gönüllülerimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin GönüllüyüzBiz Platformu'nda duyurulması noktasında iş birliği içerisinde olacağız. Bakanlığımız tarafından yürütülen gönüllülüğe ilişkin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın uygun göreceği hizmet birimlerinde çalışmalar yürütülmesini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bakanlığımızca yürütülen gönüllülük faaliyetlerinden uygun görülenlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hedef kitlesindeki sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin katılımını sağlamayı önemsiyoruz. GönüllüyüzBiz Platformumuzun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın değerli çalışanlarının üyelikleriyle daha da zenginleşeceği kanaatindeyim” diye konuştu.



Ömer Faruk Karataş - Cem Geçim

