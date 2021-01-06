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Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Bakan Kasapoğlu açıkladı! Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ocak ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan burs ve kredi ücretleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye ödenecek burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına bugün yatmaya başladığını bildirdi. Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı. Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak'ta ödemelerini alabilecek.

Ali Nargüner
 

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