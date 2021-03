Bakan Kasapoğlu: 'Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak'

Bu yıl 67.'si düzenlenen Gillette Yılın Sporcusu Ödülleri'nde aday gösterilecek sporcu, takım ve kurumların belirleneceği ‘Büyük Jüri' toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Maslak'ta düzenlenen toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı (TTF) Cengiz Durmuş'un yanı sıra pek çok katılımcı hazır bulundu.

“Sporcularımızla halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz”

Türk sporunun ve sporcusunun her geçen gün başarılarına bir yenisini kattığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “67 yıldır her yıl artan ilgiyle ve başarıyla devam eden bir ödülün ilk toplantısındayız. İnanıyorum ki bu yılda hak eden, başarıya koşan sporcularımıza bu anlamda gereken ilgiyi, en güzel şekilde hem halkımız gösterecek hem jüri bugünkü çalışmasıyla bunu başlatmış olacak. Öncelikle sporcularımıza başarı diliyorum. Ödül önemli bir aşama. Çünkü marifet, iltifata tabidir. Bu yüzden sporcuyu her daim hem değer vererek hem de imkanları onların erişimine sunarak hep yanlarında olmak, bizim başından beri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti hükümetinin önemli felsefelerinden bir tanesi. Gelen aşamada da Türk sporunun; sporcusuyla, tesisleriyle ve spor turizmiyle geldiği nokta çok anlamlı. Ciddi bir devrimi ortaya koyuyor. Türk sporunun, Türk sporcusunun hızı her geçen gün başarılarla taçlanarak artıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sporun sporun birleştiren, dönüştüren ruhuyla tüm kötülüklerle mücadele edeceğimiz gibi bununla birlikte sporu tabana yayma noktasında da ülke olarak çok önemli aşamaları yine birlikte kat edeceğiz. Spor tabana yayıldıkça, sporun ruhunu tüm halkımızla buluşturdukça, inanıyorum ki hem sosyal anlamda hem sportif anlamda pek çok konuyu da hep birlikte çok daha güzel noktalara taşıyacağız. Sporu bir hayat tarzı kılma, özellikle boş zaman anlayışıyla değil, bir yaşam felsefesiyle bir spor kültürüyle ülkemizin her alanda, her branşta iddiasını yukarılara taşımak mümkün. Bu manada da sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi her zaman ifade ediyoruz. Özellikle son birkaç yıldır pek çok branşta sporcularımızın bize yaşattıkları mutlulukları da açıkçası heyecanla takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte bireysel branşlarda, hem takım branşlarında sporcularımızla yarınların daha güçlü Türkiye'sini birlikte inşa etmeye, halkımızı gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben hem sporcularımıza başarı diliyorum hem halkımıza bu anlamdaki katkıları nedeniyle de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz'

Türkiye'nin dört bir yanında çok önemli yatırımlara imza atmaya devam ettiklerini aktaran Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Dünyada hakikaten rekabet gücü çok yüksek bir spor alt yapımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. Statlarıyla, salonlarıyla, havuzlarıyla Türkiye'nin dört bir köşesinde sadece birkaç ilde değil, Türkiye'nin doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her köşesinde, 81 vilayette, ilçelerde, mahallelerde hatta köylerde çok önemli yatırımları birlikte gerçekleştiriyoruz. Halkımıza bu anlamda spora olan ilgisini her geçen gün daha da arttırıyor. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Tabii Türkiye'nin spor alt yapısının güçlenmesi hem sporumuzun gelişmesi açısından hem de bakanlık olarak özellikle önemsediğimiz spor turizmi açısından özellikle çok mühim bir konu. Pek çok branşta hem erişilebilirlik hem dünya standartlarında ciddi bir rekabet gücüne sahip tesisleşme spor turizmi açısından da ülkemizin bu anlamdaki istikbali açısından umut verici” diye konuştu.

'Amacımız herkesin sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak'

Korona virüs sürecinde kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından müsabakalara seyirci alınmasına ilişkin gelen bir soruyu Bakan Kasapoğlu, şu cümlelerle cevaplandırdı:

“Bunu birkaç gün önce de konuştuk. Normalleşme adımlarıyla birlikte taraflarla, ilgili federasyonumuzla da bir araya geleceğiz. Amacımız taraftarıyla, yöneticisiyle, oyuncusuyla herkesin güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bir araya gelmesini sağlamak.”

Uygar Aydın - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu