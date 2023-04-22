Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan aynı zamanda elde ettiği 13 madalya ile Avrupa Şampiyonaları tarihinin en çok madalya kazanan güreşçisi olan Rıza Kayaalp'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum. 12. kez Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp, hem 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etti hem de toplamda elde ettiği 13 madalyayla Avrupa Şampiyonalarının en çok madalya kazanan sporcusu oldu. Parlak kariyerine yeni zaferler ekleyen Rıza Kayaalp'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere de teşekkür ediyorum.”

Musa Enes Aksakal



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