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Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti
Bakan Kasapoğlu Avrupa şampiyonu Kerem Kamal'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal’ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kilo finalinde rakibini 5-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Kerem Kamal'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum.”
 

Musa Erdoğan

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