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Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Atletico Madrid maçını tribünden takip etti

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Atletico Madrid maçını tribünden takip etti
Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Atletico Madrid maçını tribünden takip etti

Beşiktaş, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanası çerçevesinde depremzedeler için İspanya La Ligi ekibi Atletico Madrid ile karşılaştığı müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, tribünden takip etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım amacıyla ‘Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında Beşiktaş ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tribünden takip etti.
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından iftar organizasyonunda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu ile başkanlar, daha sonra maçı izlemek için Vodafone Park'a geldi.

Enes Gümüş - Samet Yalçın
 

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