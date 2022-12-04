Bakan Kasapoğlu: 'Cumhur İttifakı kutlu davası ve yürüyüşünü 2023'te dünyaya güçlü şekilde haykıracak'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanı Seydi Gülsoy ve yöneticilerle görüştü. Osmaniye'deki programına teşkilat ziyaretiyle başlamanın enerji ve motivasyon kattığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki 2023'te bu kutlu dava yürüyüşünü ve mesajını Osmaniye'de AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı olarak tüm dünyaya güçlü şekilde haykıracak. Teşkilatımızın dinamizmi, heyecanı, inancı bize bunu müjdeliyor" ifadesini kullandı.

850 bin kapasiteyle 800'den fazla yurtla başvuran her öğrenciyi yurtlara yerleştirdiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Bir yandan yeni projelerimizi hizmete alırken diğer yandan yeni planlamalar yapıyoruz. Türkiye'nin yurt konusundaki geldiği nokta, dünyada hiçbir ülkede olmayan altyapıyı gençlerimize sunuyoruz. Bu bir sevinçtir, gururdur ve genç odaklı siyasetin eseridir, sonucudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki 20 yıllık hizmet yolculuğunda önceliğin hep gençler olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Teşkilatımızın dinamizmi Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bizlere ayrı bir heyecan, mutluluk veriyor. İnandığımız yolda bu güzel kadroyla, kadınıyla, erkeğiyle, gençleriyle birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Sadece bu coğrafya için değil bu hareket, kutlu yürüyüş insanlık için bir umuttur, heyecandır ve inançtır" dedi.

Kasapoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı da ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu'nun belediyedeki ziyaretine, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da katıldı.

Kübra Kırşan

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