Bakan Kasapoğlu: 'Dünyaya damga vuracak isimler İstanbul'da olacak'

İstanbul Tenis Merkezi'nde 18-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan tenis turnuvasının basın toplantısında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş hazır bulundu. İstanbul Tenis Merkezi'ne dikkat çekerek sözlerine başlayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 2 sene önce yapılan merkeze için ‘Burası hikayenin başlayacağı yer' hatırlatması yaparak, “Dünya açısından çok önemli turnuvalardan birisini yapıyoruz burada. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisinde dünyanın en güzel tenis merkezlerinden birisinde sporcular tenis oynama şansı buluyor. Medvedev, Avustralya Açık'taki basın toplantısında, 14 yaşında Trabzon'da oynadığı maçı anlatmıştı. Tenisin herkes tarafından oynanabilmesi için bir strateji gerçekleştirdik. Dünyanın ilk 100'ü içindeki 30 sporcunun yarışacağı bir turnuva olacak. Bu tesisin temelinin atıldığı günden bugüne kadar hep yanımızda olan bakanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: “Türkiye, her organizasyonu düzenleyecek altyapı ve donanıma sahip”

Türkiye adına yüz akı tesislerden birisinde olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Özel bir çalışmanın, özel bir turnuvanın tanıtım toplantısındayız. Tenis dünyası açısından önemli sporcuların bir araya geldiği ve spor severlerin ilgiyle takip ettiği bir organizasyon. Özellikle bu güzel çalışma için emek sarf edenlere teşekkür ediyorum. Burada bir mücadele verilecek. Başta sporculara ve hakemlere, burada görev yapacak geleceğin şampiyonu çocuklarımıza başarılar diliyorum. Ülke olarak çok müstesna tesislerimiz var. Başarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte halkımızın her zaman erişimine açık bir tesis. Tesisler çok önemli ama bu tesislerde yapılan organizasyonlar da o kadar önemli. Dünyanın en iyi sporcularını tribünden izleyen çocuklarımızın, ‘Biz de başarırız' diyerek bu yola koyulmaları, önemli amaçlarımızdan birisi. 2021 yılında 169 farklı uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Türkiye'nin tüm illeri bu anlamda pek çok organizasyonu düzenleyebilecek altyapı ve donanıma sahip” diye konuştu.

“Damga vuracak isimler İstanbul'da kendisini gösterecek”

Sporun ülke tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, “Sporcular burada unutamayacakları anılar yaşayacak ve sonrasında bu cennet vatanı tanıtacaklar. İstanbul, spor organizasyonlarında önemli bir destinasyon. Türkiye olarak 57.'sini düzenlediğimiz Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Yarın İstanbul'da sonuçlandırılacak. Bu yıl Türkiye olarak önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. İslami Dayanışma oyunları yapılacak. Bisiklet demişten, dünyanın sayılı olimpik velodromlarından birini inşa ettik. Sporun birleştiren gücünü inşallah bu organizasyonda göstereceğiz. Teniste havaların ısınmasıyla toprak sezonu başlıyor. Umarım bu yıl dünyada damga vuracak olan isimler, İstanbul'da kendisini gösterir. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Çok da dinamik bir nüfusa sahip. Ben katılımlarınız ve gayretleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şırnak'ta mayıs ayında organizasyonumuz olacak. Eskiden başka sesler vardı, şimdi raket sesleri olacak. Tunceli'den Edirne'ye, Mersin'e ve Hakkari'ye kadar her yere coşku vardı” diyerek sözlerini tamamladı.



Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

