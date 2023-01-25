Bakan Kasapoğlu ile Guidetti, Kars'tan gelen kız voleybolcularla buluştu



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antrenör Giovanni Guidetti ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyündeki kız voleybol takımıyla İstanbul'da buluştu.

Bakan Kasapoğlu, çok güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Türkiye, sporda marka bir ülke. 2022'de 51 branşta 6 bin 127 madalya aldık. Bu, Türkiye'nin geldiği aşama ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin sonucudur. Bu çıtayı yarınlara taşıyacağız. Türkiye'de spora erişimin herkes için ne kadar mümkün olduğunu gösteren bir tablo var. Bu genç arkadaşlarımız, Kars'ın Dikme köyünden geldi. Hocamız ve sporcularımızla birkaç gündür antrenman yapıyorlar. Biz bu ülkenin tüm evlatlarına güveniyoruz. Fırsat eşitliği ilkesi gereği ülkemizi mükemmel bir altyapıyla donattık ve bu sporcular yetişiyor. Amacımız bu başarıyı birlikte parlatmak."

Bakan Kasapoğlu, Guidetti'yle beraber Kars'a gideceklerini de aktararak, "Yarının Sultanları projesi kapsamında Kars'a gideceğiz. Bu kızlarımızla inşallah Kars'ta bir araya geleceğiz. Yarı finallerde onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

A Milli Takım'ın eski başantrenörü Giovanni Guidetti ise çocuklarla Kars'ta birlikte antrenman yapacaklarını belirterek, şampiyon olmalarını istediğini kaydetti.

Kars'tan gelen voleybolculardan Hazal Elif Çalışır ise çok güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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