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Bakan Kasapoğlu: "İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi"

Bakan Kasapoğlu:
Bakan Kasapoğlu: "İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'un tarih yazdığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu: "İlk altınımızı Mete tarih yazarak getirdi" - Tıkla İzle

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, klasik yay bireysel kategori finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi mağlup ederek okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını getirdi. Mete'nin final karşılaşmasını yerinden izleyen ve mücadele sonunda milli sporcunun yanına giderek tebrik eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tokyo 2020'de ilk altınımız geldi. Onu da tarih yazarak Mete getirdi. Tebrik ediyoruz. Okçulukta hem ilk madalya hem ilk altın madalya. İnşallah yolumuz açık, gözümüz aydın olsun. Tüm milletimiz selam olsun. Sporcularımız yeni madalyalarla aziz milletimizi sevindirmeye devam edecekler" diye konuştu.

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