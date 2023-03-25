Bakan Kasapoğlu: 'Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını veriyor'

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de lisanslı sporcuların yüzde 41'inin kadın olduğuna ve kadın sporcuların son bir senede uluslararası turnuvalarda 3 bin 618 madalya kazandığını vurguladı.

Öte yandan Kasapoğlu, paylaşımında kadınlar basketbol Euroleague ve Eurocup ile Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının bu seneki başarılarına dikkat çekerek, "Kadınlar basketbol Euroleague'de 2 takımımız Final-Four'da. Eurocup finalinde de biz varız. Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 takımımız var. Kadın odaklı spor politikamız sonuçlarını tüm branşlarda veriyor. Sizinle gurur duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek

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