Bakan Kasapoğlu: 'Önümüzdeki seçim en önemli virajlardan bir tanesi'

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı ziyaretinde partililere konuşan Bakan Kasapoğlu, “Bizim davamızda, çalışma anlayışımızda iki günü eşit olan ziyandadır. Nasıl bu çalışmaları farklı noktalara taşırız, rekabetçi gücünü gençlik ve spor anlamında nasıl daha yukarı taşırız, ajandamız bu. Türkiye'nin 2023 yolculuğu, 2053 ve 2071 vizyonu dava olarak en önemli gündemlerimiz. Önümüzdeki seçim en önemli virajlardan bir tanesi. Sizlerle beraber daha güçlü bir seviye ve daha farklı bir noktaya taşınacak, biz buna inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da tüm engelleri aşacağız. Halkımızı, milletimizi her zaman, her şeyin en iyisine layık olan gençlerimizi, daha iyisiyle buluşturacağız. Davamız, gayretimiz, her şey aziz milletimiz için. Halkımızı müreffeh kılma mücadelemiz devam edecek” dedi.

Halil Ulubey