Bakan Kasapoğlu: 'Pek çok branşta iddialı bir spor mücadelesi söz konusu'

Ankara'da bulunan Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nın büyükler erkek flöre ayağında 2003 doğumlu Tuncer Poyraz, finalde 1998 doğumlu Menkür Engin Batuhan'ı mağlup ederek altın madalyaya ulaştı. Finali Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu protokol tribününden takip etti. Final müsabakası sonrası gerçekleşen madalya töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Burada müsabakalara katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Tabi ki önde tamamlayan, başarılı olanları da ayrıca tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ülkemiz spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Önceden birkaç popüler branşta bir iddia, mücadele söz konusuyken şimdi pek çok branşta iddialı bir spor mücadelesi, yolculuğu söz konusu. Bu bağlamda da eskrim bizim hakikaten umudumuzu, ümidimizi her gün arttıran pekiştiren bir branşımız. Ben bu vesile ile bu süreçte emeği olan sporcularımızı, teknik ekiplerimizi ve federasyonumuzu kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerek uluslararası müsabakalarda olsun, gerek olimpiyatlarda Tokyo'da olsun bizi en güzel şekilde temsil edecekler ve bu anlamdaki yükselişimiz, yarınlara olan güçlü yürüyüşümüz büyük bir umutla, büyük bir başarıyla devam edecek. Spora, sporcuya olan desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah tüm imkanları sporcularımıza, spor camiamıza gerektiği şekli ile sunarak inşallah bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz" diye konuştu

Tuncer Poyraz: "Al bayrağı gururlandırmak istiyorum"

Altın madalyaya ulaşan eskrimci Tuncer Poyraz ise gurur verici bir başarıya imza attığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye şampiyonluğu çok gurur verici bir başarı. Arkasında çok büyük bir çalışma ve özveri yatıyor. Umarım sürekliliği de devam eder ve seneye de aynı yerde aynı şampiyonluğu alırım diye umut ediyorum. Ülkemi en güzel yerlerde temsil etmek istiyorum. Güzel başarılar, güzel anlar yaşatmak istiyorum ülkeme ve al bayrağı gururlandırmak istiyorum."

Ali Nargüner - Yunus Özkan

