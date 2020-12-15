Bakan Kasapoğlu: 'PKK'nın yakıp yıktığı spor tesislerini bir bir yeniden inşa ettik''

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Hakkari'nin dağlarında inşa ettikleri kayak merkezleri, Şırnak'ın nehirlerinde yapılan rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arınan Sarıkamış'ın telesiyejlerinin bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelen pek çok sporcuyu ağırladığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi.

"Terör örgütü bu ülkenin insanına ihanet ettiği gibi, o cennet topraklara da ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmiş. Onların yıkmalarına, yakmalarına rağmen o tesisleri bir bir inşa ettik. Onları yeniledik. Bu şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızı yetiştiriyoruz.''

Yunus Emre Kartal