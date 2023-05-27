Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk kupalarının sergisine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Konak Meydanı'nda iki gündür sporseverlerin ziyaretine açılan Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupalarının tanıtımına katılarak hem açıklama yaptı hem de vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 100 binin üzerinde vatandaşın kupayı ziyaret ettiğini ifade ederek, “Kupalarımızla beraber İzmir'imizde Konak Meydanı'ndayız. Biliyorsunuz bu kupalar hem Süper Lig Kupası hem Spor Toto birinci Lig kupası burada sergileniyor. Tabii spor demek rekabet demek. Rekabetin sonucu kazanan Kaybedenler var. Önümüzdeki günlerde Süper Lig'in bu anlamdaki şampiyonu belli olacak. Spor Toto Birinci 1. Lig'in iki kazananı Samsunspor ve Rizespor oldu. Üçüncüsü için play-off mücadeleleri var. Lig bu anlamda tam hızıyla devam ediyor. Ben tüm takımlara bu anlamda başarılar diliyorum. Özellikle kupalar bizim her yıl geleneğimiz ve bu gelenek bu yıl İzmir'de devam ediyor. Önce Alsancak Gençlik Merkezimizde kupalarımızı sergiledik. Türkiye'nin en özel gençlik merkezlerinden biri biliyorsunuz. Son iki gündür de kupalarımız Konak Meydanı'nda binlerce İzmirli vatandaşın ziyaretine açıldı” dedi.

“Türkiye bir spor ülkesi”

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Her bir branşıyla futboluyla, basketboluyla, okçuluğuyla, boksuyla, güreşçiyle, halteriyle, yüzmesiyle, yelkeniyle ve bu anlamda da tüm branşlarda bu iddiamız yükselerek, büyüyerek, güçlenerek devam ediyor ve devam edecek. Türkiye'nin bu anlamdaki başarılarının sonucu olan madalyalar, geçtiğimiz yıl, yediden fazla branşta altı binden fazla madalya almıştık. Yine bu yıl aynı şekliyle aynı ivmeyle başarı grafiğimizi sürdürüyoruz. İnanıyorum ki 2024 Paris'te de tıpkı Tokyo 2020'de olduğu gibi ilkleri yaşayacağız. Yeni rekorları kıracağız. Bunun karşılığı olarak bu başarıları bize yaşatan sporcularımız madalyalarını alacaklar” ifadelerini kullandı.

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Dünyanın en modern stadyumlarına sahip olduğumuzu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Dünyanın en modern stadyumları bizde. İşte İzmir'deki Göztepe Stadı bunlardan bir tanesi. 10 stadyum arasında ve biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası da 11 Haziran'da İzmir'de oynanacak ve biliyorsunuz İstanbul Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde de bir marka oldu. Asıl olan bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek. Yeni yetenekleri bu anlamda ortaya çıkarmak, desteklemek ve spordaki markamızı daha güçlü bir şekilde tüm branşlarda büyütmek ve yaygınlaştırmak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun ilgi görürken vatandaşlarla da tek tek fotoğraf çekildi.

Hasan İnce - Ali İhsan Çiftçi



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