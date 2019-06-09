Bakan Kasapoğlu: 'Sırada İzlanda var'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye'nin, Konya'da Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlılara teşekkür ederek ve mutluluklarını dile getirerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten Milli Takım'ımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yenerek, dünya şampiyonunu yenerek, 1 milyar Euro'luk bir takımı yenerek çok büyük başarıya imza attı. Başta hocamızı, oyuncularımızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte yine tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. 1 milyar Euro'yu aşkın Fransa'nın gücü var, bütçesi var finansal anlamda. Ama sırtınızda ay yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah başarılara hep birlikte, her branşta yürümeye devam edeceğiz. Futbolcularımızla kucaklaştık, tebrikleştik. Onlar da İzlanda maçı için gayet inançlılar, gayet motiveler. Başarılar diliyoruz, inşallah İzlanda maçını da aynı şekilde heyecanla, coşkuyla, millet olarak destekleyeceğiz, başaracağız” ifadelerini kullandı.