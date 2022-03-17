Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve başkanlar maçı beraber izledi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rövanşında Galatasaray ile Barcelona Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, bu önemli müsabakayı Gençlik ve Spor Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, karşılaşmayı protokol tribününden beraber takip etti.

Burak Elmas ve Joan Laporta gün içinde de beraber etkinlikler yaptı. Elmas ve Laporta, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Müzesi ziyaret etti.

Oğuzhan Ort