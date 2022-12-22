Bakan Kasapoğlu: 'Türk sporu 2022 yılında 5 binden fazla madalya aldı'

Bu yıl 69. kez düzenlenecek 'Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için spor camiasının önde gelen isimleri jüri toplantısında buluştu. Toplantı sonrası basın mensuplarına konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "69. kez düzenlenen ödüllerin jüri toplantısını gerçekleştirdik. Tabii geleneksel bir çalışma ve hakikaten bu geleneksel çalışmanın bize gösterdiği şu; her yıl Türk sporundaki değişim ve bu anlamda başarının her geçen gün perçinlenmesi. Büyük bir mutluluk tablosu. Listede sporcu çeşitliliğini görüyoruz, kadın sporcu sayısındaki artışı görüyoruz. Daha önce isim bulmakta zorlandığımız branşlardaki zenginliği görüyoruz. Türk sporu 2022 yılında 5 binden fazla madalya aldı.

An itibariyle 5 bin 300. 51 branşta, bu kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle, paralimpik branşlardaki ilerlemeyi görüyoruz. Bu Türk sporunun önünün açıldığını gösteriyor. Son 21 yıllık süreçteki tesis devriminin ve muhteşem altyapının ne kadar güçlü şekilde meyve verdiğini gösteriyor. Önümüzdeki süreç tüm branşlarda en zirvede olduğumuz, iddiamızı güçlendirdiğimiz bir süreç olacak. Bununla birlikte hem bireysel sporlar hem takım sporları özellikle branş çeşitliliğiyle güçlenerek yoluna devam edecek. Ben tüm adaylara başarılar diliyorum. 2022 Türkiye'nin spor turizmindeki markasını güçlü bir şekilde ortaya koyduğu bir yıl oldu.

İslam Oyunları, Göçebe Oyunları, Avrupa Spor Bakanları Zirvesi, 45'ten fazla ülke katıldı. Bir spor buluşması, şöleni Türkiye'de gerçekleşti. İnanıyorum ki Türkiye'nin spor turizmi ile spordaki gelişimi 85 milyona yayan fırsat anlayışı, fırsat eşitliği ilkesiyle ortaya koyan projelerle, yüzmeden jimnastiğe, jimnastikten güreşe, güreşten okçuluğa her branştaki iddiasını en güçlü şekilde ortaya koyarak, başarılarla taçlandırarak ve tabii yeni hamlelerle, biliyorsunuz; eğitim camiasıyla hamlelerimiz var. Üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar; artık spor okuyan öğrencilerimiz, üniversiteyi bitirmeden 2 dönemlerini bakanlığımızın tesislerinde stajyer olarak tamamlayacaklar. Önemli bir atılım.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz çalışma. Artık ilkokuldan mezun olmadan bir lisans ile mezun olacak. Antrenörlerimiz, tesislerde ilkokul öğrencilerine bir branş öğretecekler. Türkiye'nin bu anlamdaki iş birlikleri özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ortaya konan pratiklik ve güçlü eşgüdümle birlikte büyüyerek devam edecek. Ben herkese bu vesileyle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 2023 bu anlamda başarı dolu, mutluluk dolu, birliğimizin, beraberliğimizin en güçlü şekilde olduğu bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bozhan Memiş







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