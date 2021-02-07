Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı yazılı açıklama ile tebrik eden Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

“FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ardından şampiyonaya katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Basketbol tarihimizde Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda unutulmaz başarılara imza atan Milli Takımımızın, İspanya ve Fransa'da düzenlenecek organizasyonda da yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Milli Takımımızın başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”

Ali Nargüner

