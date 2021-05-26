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Bakan Kasapoğlu'ndan Altay'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Altay'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Altay'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 sezonu TFF 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu’yu yenerek Süper Lig’e yükselen Altay için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 - 2021 sezonu TFF 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu'yu yenerek Süper Lig'e yükselen Altay'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği TFF 1. Lig play-off finalinde rakibi Altınordu'yu mağlup ederek Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olan Altay'ı kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve siyah beyazlı camiayı tebrik ediyorum. Altay'a 18 yıl aradan sonra mücadele edeceği Süper Lig'de başarılar diliyorum. Altyapıya verdiği önemle Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Altınordu Kulübü'nü de finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum.”

Muhammet Mücahit Dereli

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