Bakan Kasapoğlu'ndan Basketbol Gelişim Merkezi inşaatına inceleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesine gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu'na incelemeler sırasında Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. İki isim şantiyede çalışanlarla birlikte basın mensuplarına poz verdikten sonra açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin tesisleşme anlamında büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek “Türk basketbolu için çok anlamlı, çok değerli ve bana göre de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir tesisi ülkemize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Ülkeye çok değerli tesisler kazandırıldı ama ilk kez bu kadar kapsamlı bir tesis olacak olması ve bunun da basketbol için yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu süreçte bakanımızla çok çalıştık ve kendilerini her anlamda bilgilendirdik. Bugün de kendisi bizi yalnız bırakmadı. İnşallah önümüzdeki yıl Türkiye Basketbol Gelişim Merkezi adında çok önemli bir tesis olacak. Bu nedenle bakanımıza çok teşekkür ederiz, bugün de gelip bizi yalnız bırakmadılar” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu: “Avrupa'nın ve bölgenin basketbol üssü olacak”

Türkiye ve İstanbul açısından çok vizyoner bir çalışma gerçekleştiğini ifade ederek sözlerine başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Güzel bir İstanbul gününde, İstanbul'un en özgün mekanlarından birindeyiz. Gerek İstanbul, gerekse de Türkiye için çok vizyon bir çalışmanın arifesindeyiz. Türkiye her alanda iddiasını her geçen gün yükseklere taşıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve engin vizyonuyla, her alanda olduğu gibi sporda da, gerek sporcu, gerekse de muhteşem bir altyapı ve tesis devrimiyle daha güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Ülkemizin her karışında, her bir vatandaşımıza erişilebilir kılan tesisleşme hamlemiz yürüyor. Pandemiye rağmen hız kesmedik, hiçbir projemizi bir adım geride tutmadık. Hızımızla ideallerimize birer birer ulaşıyoruz. Bu arazi 68 dönüm ve inanıyorum ki sadece ülkemizin değil, dünyanın en prestijli basketbol tesislerinden birisi olacak. Bölgenin ve Avrupa'nın basketbol üssü olacak burası. Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Bu çalışmada bizlerle birlikte olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ idaresi ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.





“Bu toprakların evlatlarına güveniyoruz”

Basketbolda önemli bir dönüşümün eşiğinde olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu, “Sadece tesis değil, basketbol alanında inşallah önümüzdeki süreçte, erişilebilir noktasında, yeteneklerin tespiti konusunda ciddi projeleri sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz bu tesisi, dünyanın en prestijli basketbol üssünü ülkemizle buluşturacağız. Burada sadece bir spor salonu yer almayacak. Elbette dört dörtlük, rekabet gücü yüksek, efsane karşılaşmalara şahitlik edecek bir salon olacak. Bununla birlikte müzesiyle, yaşam alanıyla, altyapı tesisiyle ve kamp alanıyla, 7/24 yaşayan bir üssümüz olacak. Biliyorsunuz 10 bin pota projemizi başlatmıştık. Bu projeyle birlikte hepsini bir harmanlayarak inanıyorum ki yeni dev adamları, yeni yıldızları ülkemizden çıkaracağız. Bu toprağın evlatlarına güveniyoruz. Tesislerin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, tüm vatandaşlara erişilebilmesi noktasında bugüne kadar nasıl gayret gösterdiysek, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Birkaç branşla değil, halkımızın tercih ettikleri, ilgi gösterdikleri bütün branşları daha erişilebilir kılmaya çalışacağız. Bununla ilgili gerek antrenör desteği, gerek altyapı desteğini sağlamaktan da kaçınmayacağız” diye konuştu.

Türkiye'de yatırımların hız kesmeyeceğini de vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Türkiye her alanda olduğu gibi, sporda da, gençlik yatırımlarında da zirveye yürüme iddiasını birer birer gerçekleştirirken, bu yolda yürümeye de devam edecek. Burada yüklenici firmalar var. Önümüzdeki süreçte inşallah Çevre Bakanımızla birlikte, bu projenin ayrıntılı detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Rabbim, bu anlamlı ve güzel projeyi hayırla tamamlatsın” diyerek sözlerini tamamladı. İki isim daha sonra şantiyede incelemelerini sürdürdü.



Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu