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Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği

Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği
Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF 2019 tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivalinde 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde 11'i altın, 6'sı gümüş ve 10'u bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı. 

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde tarihimizin en güzel derecelerini elde ettik. Milli Sporcularımız yarıştıkları 9 branşta 11 altın, 6 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli Sporcularımızın performansı gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Elde dilen tarihi başarıda emeği geçenleri tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”  

Yunus Emre Kartal

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