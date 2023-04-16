Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Kulübü için tebrik mesajı



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan ve Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki Türk kulübümüzün final mücadelesini büyük bir gururla izledik. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan ve Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de finale yükselme başarısından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılarının devamını diliyorum.”

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