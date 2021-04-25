Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Artisti Jimnastik Şampiyonası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Güçlü rakiplerini geride bırakarak bizleri gururlandıran sporcumuz, Türk sporunun yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Bu büyük başarıda emeği geçen antrenörlerimizi, özveriden kaçınmayan teknik ekibi de ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

Yunus Emre Kartal

