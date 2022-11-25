Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenciyi ilgilendiren yüksek öğrenim kredisi borçlarıyla ilgili Altındağ'da bulunan Yurt Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Burs, kredi ve yurt başvurularıyla ilgili de konuşan Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi başvurularının yarın gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.

“Öğrencilerimiz artık yurtlarımızda hem sabahları hem akşamları ilave hiçbir ücret ödemeden yemeklerini alıyorlar”

Türkiye'nin öğrenci yurtları konusunda öncü ülkeler arasında yer aldığını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Yurt sürecimiz 2022'de rekor bir başvuru, Cumhuriyet tarihi rekoru ve bununla birlikte tüm zamanların en yüksek yerleştirme oranı, pek çok ilde artık boş yataklarımız var. Başvuran herkesin yerleştiği gibi yeni başvurulara açık bir durumdayız artık. 2022'de yine yurt ücretlerine hiçbir güncelleme yapmadık. İlave bir fiyat artışı söz konusu olmadı. Fiyatlarımız 270 ila 450 lira arasında değişiyor ve halen aynı fiyatlarla devam ediyoruz. Elektriğiyle, suyuyla, güvenliğiyle, temizliğiyle, çamaşırıyla, 32 gigabayt (GB) internetiyle tamamen ücretsiz bir ortam ve bununla birlikte özellikle kişisel gelişim çalışmaları, eğitim faaliyetleri, kültür sanat spor aktiviteleri bu yıl bu anlamda yeni alanlar açtık. Özellikle bu yıl beslenme desteğimiz yaklaşık iki buçuk kat artarak bin 800 liralık bir desteğe dönüştü. Bununla birlikte öğrencilerimiz artık yurtlarımızda hem sabahları hem akşamları ilave hiçbir ücret ödemeden yemeklerini alıyorlar” şeklinde konuştu.

“Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oldu”

KYK borçlarıyla ilgili 27 milyar lirayı aşkın bir yükten öğrencileri kurtardıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Türkiye tıpkı yurt altyapısında olduğu gibi burs ve kredi imkanlarıyla da dünyanın en geniş altyapısını sunan ve erişilebilirliği ortaya koyan bir ülke. Cumhurbaşkanımızın yaz başında paylaştığı müjdeyle öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde ilave tutarın kaldırılacağını paylaştı. Meclisimiz açılır açılmaz 1961'deki kanun gereği olan bu madde tamamen değiştirildi ve öğrenim kredisi borcu ne ise geri ödeme miktarı da o oldu. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, halihazırda kredi alan ve kredilerinde geri dönemine geçen herkes faydalanacak. 1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş ve ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı böylece tamamen kaldırılmıştır. Toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oldu” diye konuştu.

“Tamamen objektif olarak bu süreci hızlı bir şekilde yönetiyoruz”

Başvurularla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Bu yıl kredi ve burs başvuruları ile ilgili süreci başlattık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Başvuru sonrası talep değerlendirme süreci de başlamış oldu. Tamamen dijital ortamda farklı kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler ve bunların doğrulanması ile tamamen objektif olarak bu süreci hızlı bir şekilde yönetiyoruz. Kredi geri ödemeleriyle ilgili bu süreci takip etmek isteyenler için an itibarıyla e-Devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi ve bu süreci başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Gerek internet bankacılığı üzerinden ve gerekse Ziraat Bankası ATM'lerinden endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler” ifadelerini kullandı.

“Yarın 23.59'da başvuramayan gençler başvurularını tamamlayacaklar”

Karşılaşılan yoğun talep sonrası başvuru süresini uzattıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, “Bazı gençlerimiz bu süreçte çeşitli nedenlerle başvuru yapamadıklarını ifade ettiler. Biz de onların bu taleplerini değerlendirerek başvuru sürecini tekrar başlatıyoruz. İnanıyorum ki yarın 23.59'da başvuramayan gençler başvurularını tamamlayacaklar. Onun akabinde de değerlendirme süreci başlayacak. Sistem ‘e-Devlet' üzerinden açıldı. Burs-kredi miktarı an itibarıyla lisansta 850 lira. Yüksek lisansta bin 700, doktorada da 2 bin 550 lira. Bu yıl da bu oranları güncelleyeceğiz. Yeni rakamları da önümüzdeki süreçlerde paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Ali Nargüner - İbrahim Çakmak - Yunus Emre Aytekin - Hakan Karaduman



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