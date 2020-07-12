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Bakan Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Hatayspor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1.Lig'in 33.haftasında Adanaspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“TFF 1. Lig Şampiyonu olarak 53 yıllık tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkan Hatayspor camiasını yürekten kutluyorum. Bu önemli başarıda emeği geçen başta futbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini ve Hataylı kardeşlerimi tebrik ediyor; yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor kulübüne başarılar diliyorum.”

Yunus Emre Kartal

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