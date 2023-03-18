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Bakan Kasapoğlu'ndan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımını tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nun da oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek kupaya uzanan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımını tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 8'li finalde ter döken bütün sporcularımıza sezonun kalan kısmında başarılar diliyorum.”

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