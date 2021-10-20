Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İETT Genel Müdürlüğüne 11 Ekim'de gönderilen ulaşım talebinde, "2021-2022 eğitim öğretim dönemi itibariyle öğrencilerimiz yurtlarımızda barınmaya başlamıştır. Pandemi döneminde Yurt Müdürlüklerimiz öğrenci hizmetine kapalı olduğundan bu bölgelerdeki mevcut seferlerin azaldığı ya da tamamen kaldırıldığı, öğrencilerimizin bu yöndeki taleplerinden anlaşılmaktadır. Öğrencilerimizin derslerinde zamanında yetişebilmeleri ve aktarma merkezlerine daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla yurtlarımızdaki ulaşım sorunlarıyla ilgili talep ve önerilerin belirtildiği ekteki tabloda bulunan lokasyonlara ilave sefer düzenlemesi, mevcut seferlerin arttırılması hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verilmişti.

Musa Erdoğan