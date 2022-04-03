İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü’nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final etabında rakiplerini yenerek Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında Adam Voleybol'u 3-1 yenen İlbank ve Karşıyaka'yı 3-0 mağlup eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü kutluyorum. Başarılarında emekleri bulunan voleybolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. İki kulübümüze, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyorum.”

Musa Erdoğan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.