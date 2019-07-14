Bakan Kasapoğlu'ndan madalya kazanan güreşçilere tebrik

47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası, 35 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erdi. Turnuvada Türkiye, kadınlar ve serbest stil erkekler kategorisinde mücadele etti. Bir hafta süren organizasyonda serbest stil milli takımımız, 1 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazanarak 165 puanla takım klasmanında şampiyon oldu. Turnuvada madalya alan sporcuların isimleri şöyle: Taha Akgül (Altın), Barış Kaya (Gümüş), Münir Recep Aktaş (Gümüş), Haydar Yavuz (Bronz), Emrah Ormanoğlu (Bronz), Cengiz Erdoğan (Bronz), M.Nuri Kotanoğlu (Bronz) Fazlı Eryılmaz (Bronz), Selim Yaşar (Bronz), Osman Göçen (Bronz), Süleyman Karadeniz (Bronz)

Kadın Güreş Milli Takımımız İkinci Oldu

2 altın, 2 bronz madalya kazanan kadın güreş milli takımımız ise 112 puanla takım sıralamasında kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Buse Tosun (Altın), Bedia Gün (Altın), Yasemin Adar (Bronz), Evin Demirhan (Bronz)

Bakan'dan Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 47. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'nda mindere çıkan milli sporcularımızın başarıları bizlere büyük bir gurur yaşattı. Güreş dünyasının önde gelen organizasyonlarından olan bu turnuvada Serbest Güreş Milli Takımımız ve aynı turnuvada ikinci olan Kadın Güreş Milli Takımımızı gönülden kutluyorum. Birbirinden kıymetli sporcularımızın elde ettiği bu değerli dereceleri, kariyerleri boyunca tekrarlamalarını temenni ediyorum. Uluslararası arenada bizleri gururlandırarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çeken tüm sporcu kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."

Yunus Emre Kartal